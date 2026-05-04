Французькі ЗМІ назвали три види спорту, які можуть увійти до програми Олімпіади-2030

Серед нових дисциплін будуть розширення до вже існуючих видів спорту

У французьких ЗМІ з'явилася інформація про перелік потенційних дисциплін, які увійдуть до програми зимових Олімпійських ігор 2030 року у французьких Альпах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Dauphiné.

Які види спорту можуть увійти до програми Олімпіади?

Очікується, що Міжнародний олімпійський комітет офіційно затвердить цей список під час засідання 24-25 червня. Попри попередні обговорення щодо можливої зміни Олімпійської хартії, МОК залишив у силі вимогу, згідно з якою всі види спорту на зимових Іграх мають проводитися виключно на снігу або льоду.

Через дотримання цих суворих правил зі списку кандидатів були виключені трейлраннінг, гравійний велоспорт та велокрос, оскільки вони не відповідають критерію зимових покриттів. Натомість до програми можуть потрапити три додаткових види спорту. Першим з них є фрірайд – катання на лижах та сноубордах поза спеціально облаштованими трасами, змагання з якого планується провести на південних локаціях, таких як Ла-Грав, Монженевр або Пюї-Сен-Венсан.

Іншим видом спортом є синхронне фігурне катання. Очікується, що цей командний вид спорту прийматиме Ніцца у новому комплексі, де також проходитимуть шорт-трек та фігурне катання. Заключною дисципліною є скі-альпінізм, який дебютував на іграх у Мілані-Кортіні, і зберіг своє місце і в програмі 2030 року.

Реакція на зміни до програми

Рішення про відмову від літніх дисциплін на зимовій Олімпіаді заспокоїло представників французької гірськолижної спільноти, деякі з яких раніше критикували ідею розширення хартії. Водночас постає суттєве питання про майбутнє лижного двоборства та паралельного сноубордингу, яке також буде вирішено на червневому засіданні комітету.

