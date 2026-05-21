У США від пострілу в груди загинув гравець університетської команди з американського футболу

Артем Худолєєв
Вільяму Девісу було 22 роки
Гравець команди Університету Сема Х'юстона з американського футболу 22-річний Вільям Девіс загинув від вогнепального поранення у груди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TMZ.

Трагічний інцидент трапився 16 травня 2026 року.

Правоохоронці повідомляють, що подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, футболіст молодіжної команди «Кечіоренгюджю» з Анкари (Туреччина) Абдулла Султаноглу помер у лікарні через травми, отримані в ДТП.

Аварія сталася 16 травня 2026 року. 16-річний футболіст під час поїздки на мотоциклі врізався у автомобіль. Його доправили до лікарні та помістили до відділення інтенсивної терапії, де лікарі три дні боролися за його життя, але врятувати не змогли.

Як повідомлялося, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

