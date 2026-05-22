Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У Росії Леонардо Гімараєш мав стати учасником турніру NFL 4

Колишнього бійця UFC бразильця Леонардо Гімараєша депортували з Росії перед боєм з Амірханом Гулієвим, який 23 травня мав стати головним поєдинком турніру NFL 4 в Інгушетії (РФ). Про це повідомляє «Главком».

«У зв'язку з депортацією бразильського бійця Леонардо Гімараєша бій проти Амірхана Гулієва знято з турніру. У зв'язку з цим турнір NFL 4 очолить бій Суліма Бісултанова проти Артема Рофаля», – передає пресслужба ліги слова президента NFL Гілані Каліматова.

Ліга стверджує, що 44-річний Гімараєш до останнього не повідомляв організаторів про свою депортацію з країни та не виконав зобов'язання, встановлені контрактом.

На рахунку Гімараєша 15 перемог, 14 поразок, одна нічия і один бій визнаний таким, що не відбувся. Раніше він виступав у UFC.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.