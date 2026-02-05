Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ

У президента Франції не склалися відносини з очільницею італійського уряду Мелоні

Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбудеться 6 лютого на стадіоні «Сан-Сіро»

Потенційна відсутність президента Франції Еммануеля Макрона на церемонії відкриття зимової Олімпіади може пояснюватися тим, що він не хоче опинитися на одній трибуні з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Як інформує «Главком», про це повідомила радіостанція Radio-1 з посиланням на французькі джерела.

Хто буде присутній на відкритті Олімпіади

Зазначається, що у президента Франції не склалися відносини і з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні.

Варто зазначити, що рішення Макрона не стане прецедентом. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає свою присутність на відкритті Олімпіади несумісною з участю делегації Ізраїлю, склад якої не розголошується з міркувань безпеки.

Венс вже прибув до Мілану. Серед гостей очікується канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Велику Британію представлятиме сестра короля принцеса Анна. На церемонії відкриття також буде присутній член Держради КНР Шень Іцінь.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: