Донька скандальної російської тренерки буде прапороносцем збірної Грузії на Олімпіаді

Девіс виступає у фігурному катанні у дуеті з Глібом Смолкіним

Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року

Фігуристка Діана Девіс, яка виступає в танцях на льоду, буде одним із прапороносців збірної Грузії на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) Грузії.

Разом із Девіс прапороносцем буде фігурист Лука Берулава, який виступає у парному катанні.

22-річна Девіс є дочкою скандальної російської тренерки Етері Тутберідзе.

Тутберідзе у 2022 році стверджувала, що російських фігуристів несправедливо відсторонили від змагань. Також вона заявляла, що рейтинги не повинні оновлюватися, поки вони не виступають.

Девіс виступає у дуеті з Глібом Смолкіним. Спортсмени здобули срібні медалі чемпіонату Росії в сезоні-2021/22. Після переходу до збірної Грузії вони стали переможцями турнірів Ice Dance International у Лейк-Плесіді (США) та Budapest Trophy.

Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпіади російську лижницю Дар'ю Непряєву.

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим. Там росіянка брала участь в тренувальних зборах.

Вона, як і інші російські лижники, перетинала кордон України незаконно без проходження митного та прикордонного контролю згідно з законами нашої країни.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про погрози, які йому надійшли з Міжнародного олімпійського комітету. Спортсмена попередили, щоб він під час Ігор не проводив ніяких акцій проти російської агресії щодо України.

«До нас зверталися (з МОК – «Главком») після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубка Європи і вже попереджали і просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, вони (МОК – «Главком») контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію», – розповів Гераскевич.