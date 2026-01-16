Головна Спорт Новини
Зірка сноуборду повертається на Олімпіаду після 10 років паузи

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Зірка сноуборду повертається на Олімпіаду після 10 років паузи
На домашньому етапі в Баттермілку американська сноубордистка стала другою у гафпайпі, поступившись лише японці Міцукі Оно
фото: REUTERS/Denis Balibouse

За час паузи у кар'єрі Шаффрік працювала сантехніком

Американська сноубордистка Медді Шаффрік повернулася до виступів після десятирічної паузи і тепер готується до своєї першої Олімпіади – Мілана-Кортіни-д'Ампеццо-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Медді дебютувала в професійному спорті у 14 років і швидко стала зіркою збірної США, виступаючи на Кубках світу та X Games. Проте ранній успіх став важким тягарем: «Я була дитиною, яку кинули в дорослий світ», – згадує вона. У 20 років, виснажена травмами та психологічним тиском, Шаффрік оголосила про завершення кар'єри. Вона повернулася до батьківського дому і, щоб допомагати батькам оплачувати рахунки за їжу, пішла працювати учнем сантехніка в компанію з обслуговування систем опалення.

Рік важкої фізичної праці став для неї суворим випробуванням: «Клянуся, рік у сантехніці був важчим для мого тіла, ніж сім років сноубордингу». Проте саме ця робота та подальша волонтерська практика тренером із маленькими дітьми допомогли їй знову знайти пристрасть до снігу. У 2022 році вона стала асистенткою тренера збірної США, що змусило її переосмислити власні нереалізовані амбіції. Медді зрозуміла, що її навички нікуди не зникли, а життєвий досвід дає перевагу в самоконтролі над нервами, які раніше заважали перемагати.

Повернення у великий спорт було тріумфальним. У 2024 році вона посіла третє місце на етапі Кубка світу в Китаї після майже десятирічної відсутності, а у 2025 успішно виконала складний стрибок на 900 градусів. Навіть вивих плеча, отриманий у грудні, не зупинив її – вона відновлюється без операції та продовжує боротьбу за олімпійську квоту в січневих рейтингових змаганнях. Сьогодні вона впевнена в одному: хоч би як склалася її доля на Олімпіаді в Мілані та Кортіні, повертатися до сантехніки вона більше не хоче, хоча цей досвід навчив її цінувати кожен момент на схилі.

Нагадаємо, що на противагу цій історії один з найкращих британських спринтерів виступить на «допінговій Олімпіаді». Ріс Прескод, чий особистий рекорд становить вражаючі 9.93 секунди, оголосив про завершення кар'єри минулого року, пояснивши це повною відсутністю спонсорської підтримки та фінансування. Але фінансова пропозиція від організаторів Enhanced Games, яку по-іншому називають «допінговою Олімпіадою», змусила його повернутися до тренувань.

