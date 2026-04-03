Легенда НБА Джеймс назвав найяскравіші моменти у своїй кар'єрі в лізі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Легенда НБА Джеймс назвав найяскравіші моменти у своїй кар'єрі в лізі
Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА
фото: AP

Джеймс згадав про свій блок-шот на Ігуодалі у сьомій грі фіналу НБА у 2016 році

41-річний чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) американець Леброн Джеймс, який виступає за «Лос-Анджелес Лейкерс», назвав три найяскравіші моменти у своїй кар'єрі в лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Heavy.

«Блок-шот на Андре Ігуодалі у сьомій грі фіналу НБА у 2016 році – це перший момент. Цей блок-шот вирішив результат матчу. Алей-уп данк на Джейсон Террі в матчі з «Бостоном» – це теж у скарбничці. І матч із «Детройтом» у фіналі Сходу, коли я набрав останні 25 очок [за «Клівленд»]», – заявив Джеймс.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.

Читайте також

«Ньон» Уро-Ніле (праворуч) стартував з перемоги в півфінальній серії чемпіонату Швейцарії
Одна з найкращих баскетболісток України набрала 22 очки в чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
2 квiтня, 11:41
Тепер на рахунку Леброна 1228 перемог у лізі з урахуванням плейоф
Джеймс повторив рекорд легенди НБА за кількістю перемог у лізі
31 березня, 12:19
У «Црвени Звезди» виникли проблеми з формою
Гра Євроліги розпочнеться із затримкою через незвичну причину
27 березня, 17:00
Жіноча збірна України потрапила до третього кошика
Кваліфікації жіночого Євробаскету-2027: визначилися потенційні суперники України
26 березня, 10:13
41-річний Джеймс чотири рази ставав переможцем НБА
Джеймс побив рекорд за кількістю матчів у регулярних чемпіонатах НБА
22 березня, 10:20
Шакіл О’Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації
Легенда НБА оплатить похорон 12-річної дівчинки, яка загинула після бійки в США
18 березня, 13:50
Україні потрібна поразка Ірландії в матчі з Ізраїлем в Дубліні
Україна зберігає шанси на вихід у другий етапу відбору жіночого Євробаскету: що для цього треба
17 березня, 10:15
Перший матч між Україною та Чорногорією завершився перемогою нашої збірної 71:65
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу на матч проти Чорногорії
11 березня, 12:12
Ковляр допоміг «Будучності» виграти у «Ігокеа»
Ковляр набрав 10 очок в Адріатичній лізі
9 березня, 10:03

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
