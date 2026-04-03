Легенда НБА Джеймс назвав найяскравіші моменти у своїй кар'єрі в лізі

Джеймс згадав про свій блок-шот на Ігуодалі у сьомій грі фіналу НБА у 2016 році

41-річний чотириразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) американець Леброн Джеймс, який виступає за «Лос-Анджелес Лейкерс», назвав три найяскравіші моменти у своїй кар'єрі в лізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Heavy.

«Блок-шот на Андре Ігуодалі у сьомій грі фіналу НБА у 2016 році – це перший момент. Цей блок-шот вирішив результат матчу. Алей-уп данк на Джейсон Террі в матчі з «Бостоном» – це теж у скарбничці. І матч із «Детройтом» у фіналі Сходу, коли я набрав останні 25 очок [за «Клівленд»]», – заявив Джеймс.

Нагадаємо, НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів.

Рада керівників НБА проголосувала за початок процесу розширення ліги, дозволивши розпочати прийом заявок на створення двох нових франшиз у Сіетлі та Лас-Вегасі.

Комісар НБА Адам Сільвер підкреслив, що обидва ринки мають тривалу історію підтримки баскетболу і ліга готова до наступного кроку. Очікується, що вартість кожної нової команди становитиме від 7 до 10 мільярдів доларів, а офіційний старт виступів запланований на сезон 2028/29. Це стане наймасштабнішим розширенням ліги з 2004 року, коли до НБА приєдналися «Шарлотт Бобкетс».

Для вболівальників у Сіетлі це рішення означає завершення 20-річного очікування. Після переїзду оригінальної команди до Оклахоми у 2008 році, місто зберегло за собою права на назву, логотипи та історичні рекорди «Суперсонікс». Нова франшиза успадкує історію команди, заснованої у 1967 році, включаючи чемпіонський титул 1979 року та досягнення легенд 90-х, таких як Гері Пейтон і Шон Кемп.

Сіетл уже має сучасну арену та величезну фанатську базу, яка роками вимагала повернення Sonics. Мер міста Кейті Вілсон підтвердила, що громада повністю готова до повернення легенди додому.