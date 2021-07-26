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    «Шахтар» віддав бразильця швейцарському клубу

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    Сіпріано рік гратиме в оренді у Швейцарії - «Шахтар» віддав бразильця швейцарському клубу
    Сіпріано рік гратиме в оренді у Швейцарії
    Фото: ФК Шахтар

    Маркіньос Сіпріано рік захищатиме кольори «Сьона»

    Бразильський захисник «Шахтаря» Маркіньос Сіпріано проведе рік у складі «Сьона». Орендна угода зі швейцарським клубом розрахована до кінця сезону-2021/22.

    Як нагадує офіційний сайт «гірників», Сіпріано став гравцем «Шахтаря» три роки тому – влітку 2018 року. Всього в складі «помаранчево-чорних» він провів 25 матчів і відзначився 1 голом. У минулому сезоні Маркіньос взяв участь у 8 поєдинках чемпіонату України.

    У першому турі швейцарської Суперліги «Сьон» на своєму полі програв «Сервету» з рахунком 1:2.

    Тим часом «Шахтар» з перемоги стартував у Прем’єр-лізі, а київське «Динамо» завершило австрійський збір перемогою над турецьким клубом.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    «Шахтар» віддав бразильця швейцарському клубу