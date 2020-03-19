Турецький спорт з запізненням, але прислухався до голосу розуму



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Туреччина зупиняє спортивні змагання

Наразі ігнорують здоровий глузд та SARS-CoV-2 лише в Білорусі

Турецька спортивна влада у четвер, 19 березня, нарешті наважилась зупинити усі спортивні змагання в країні. Сьогодні відбулась зустріч міністра молоді та спорту Туреччини Мехмета Касапоглу з президентами федерацій і за результатами зустрічі оголосив про перенесення чемпіонатів Туреччини з футболу, баскетболу та волейболу.

Після прийняття рішення Мехмет Сепіл, президент Асоціації футбольних клубів Туреччини, оголосив, що запрошує керівників всіх клубів на зустріч, щоб визначити подальші кроки.

Футбол в Туреччині тривав до сих пір без глядачів. У Туреччині за «Різеспор» виступають Денис Гармаш, Микола Морозюк і Андрій Борячук. Крім того, Артем Кравець є віце-капітаном аутсайдера, «Кайсеріспор». А в другому дивізіоні Євген Селезньов захищає кольори «Бурсаспора», Олександр Гладкий – «Адана Демірспора», обидві команди ведуть боротьбу за підвищення в класі.

Таким чином, лишився один європейський футбольний чемпіонат, який не перевано через спалах SARS-CoV-2. Це північно-західна сусідка нашої держави - Білорусь.

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