У баскетбольній Суперлізі відбувся останній перед тривалою паузою матч

Другу перемогу в сезоні здобув «Миколаїв»

«Миколаїв» виграв свій другий з дев’яти проведених матчів у регулярному сезоні української баскетбольної Суперліги. На власному майданчику «корабели» в день народження свого наставника Валентина Берестнєва здолали «Харківських Соколів».

«Миколаїв» - «Харківські Соколи» - 81:73 (24:18, 20:20, 19:19, 18:16)

«Миколаїв»: Деррік Колтер (12), Кіт Омоера (10 + 8 підбирань + 5 передач), Макс Конате (15 + 4 підбирання – 4 втрати), Ігор Дубоненко (8), Натан Едрієн (21 + 7 підбирань) – старт; Дарнелл Едж (7), Андрій Хохоник, Олексій Адедиран (6 + 5 підбирань), Олександр Кушніров (1), Вадим Заплотинський (1). Тренер – Валентин Берестнєв

«Соколи»: Дехуан Ґраф (15), Ігор Бояркін (5 + 8 передач), Ларон Денді (20 + 8 підбирань), Брендон Боґґс (2), Ілля Нємцу (4 + 7 підбирань) – старт; Ігор Чумаков (14 + 6 підбирань), Олександр Місяць (11), Олександр Тарасенко. Тренер – Олег Манойленко

22 листопада. Миколаїв. СК «Надія». Без глядачів

Після цього матчу в регулярному чемпіонаті України з баскетболу настане тривала пауза, пов’язана з матчами збірних. 28 і 30 листопада національна команда України під керівництвом Айнарса Баґатскіса зіграє матчі кваліфікації Євробаскету проти збірних Словенії та Австрії.

В українській першості в цей час відбудуться лічені поєдинки за участю команд, у яких немає збірників. Найближчий – 27 листопада: «Харківські Соколи» прийматимуть «Запоріжжя».

На паузу лідером іде «Київ-Баскет» - дев’ять перемог у дев’яти матчах. «Дніпро» виграв дев’ять із десяти поєдинків. «Прометей» має сім перемог у десяти матчах, «Тернопіль» - п’ять у дев’яти. «Запоріжжя» і «Хімік» по п’ять матчів виграли і програли. В «Одеси» - чотири перемоги, в «Будівельника» - три, «Миколаєва» і «Харківських Соколів» - по дві, в «Черкаських Мавп» - одна.