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    У баскетбольній Суперлізі відбувся останній перед тривалою паузою матч

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    Деррік Колтер повернувся в Україну і приніс миколаївцям перемогу - У баскетбольній Суперлізі відбувся останній перед тривалою паузою матч
    Деррік Колтер повернувся в Україну і приніс миколаївцям перемогу
    Світлина - Петро Штрейбрейхер, ФБУ

    Другу перемогу в сезоні здобув «Миколаїв»

    «Миколаїв» виграв свій другий з дев’яти проведених матчів у регулярному сезоні української баскетбольної Суперліги. На власному майданчику «корабели» в день народження свого наставника Валентина Берестнєва здолали «Харківських Соколів».

    «Миколаїв» - «Харківські Соколи» - 81:73 (24:18, 20:20, 19:19, 18:16)

    «Миколаїв»: Деррік Колтер (12), Кіт Омоера (10 + 8 підбирань + 5 передач), Макс Конате (15 + 4 підбирання – 4 втрати), Ігор Дубоненко (8), Натан Едрієн (21 + 7 підбирань) – старт; Дарнелл Едж (7), Андрій Хохоник, Олексій Адедиран (6 + 5 підбирань), Олександр Кушніров (1), Вадим Заплотинський (1). Тренер – Валентин Берестнєв

    «Соколи»: Дехуан Ґраф (15), Ігор Бояркін (5 + 8 передач), Ларон Денді (20 + 8 підбирань), Брендон Боґґс (2), Ілля Нємцу (4 + 7 підбирань) – старт; Ігор Чумаков (14 + 6 підбирань), Олександр Місяць (11), Олександр Тарасенко. Тренер – Олег Манойленко

    22 листопада. Миколаїв. СК «Надія». Без глядачів

    Після цього матчу в регулярному чемпіонаті України з баскетболу настане тривала пауза, пов’язана з матчами збірних. 28 і 30 листопада національна команда України під керівництвом Айнарса Баґатскіса зіграє матчі кваліфікації Євробаскету проти збірних Словенії та Австрії.

    В українській першості в цей час відбудуться лічені поєдинки за участю команд, у яких немає збірників. Найближчий – 27 листопада: «Харківські Соколи» прийматимуть «Запоріжжя».

    На паузу лідером іде «Київ-Баскет» - дев’ять перемог у дев’яти матчах. «Дніпро» виграв дев’ять із десяти поєдинків. «Прометей» має сім перемог у десяти матчах, «Тернопіль» - п’ять у дев’яти. «Запоріжжя» і «Хімік» по п’ять матчів виграли і програли. В «Одеси» - чотири перемоги, в «Будівельника» - три, «Миколаєва» і «Харківських Соколів» - по дві, в «Черкаських Мавп» - одна.

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    Теги: баскетбол Олександр Кушніров МБК «Миколаїв» Суперліга БК «Харківські Соколи» Дехуан Ґраф Брендон Боґґс Олександр Місяць Ігор Чумаков Дарнелл Едж Макс Конате Олексій Адедиран Кіт Омоера Олександр Тарасенко Ларон Денді Ігор Бояркін Вадим Заплотинський Натан Едрієн Валентин Берестнєв Андрій Хохоник Ігор Дубоненко Деррік Колтер Ілля Нємцу Олег Манойленко
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