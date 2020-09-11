Відмінили участь у турнірі: в другій команді Суперліги стався спалах коронавірусу



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Баскетболісти «Харківських Соколів» на тренуванні клубу Світлина - Федерація баскетболу України

Організатори турніру в Запоріжжі змінили розклад змагань

БК «Харківські Соколи» повідомив про два випадки позитивних результатів після тестування на коронавірус.

Перед відправленням у Запоріжжя команда «Харківських Соколів» пройшла ПЛР-тестування на Covid-19. Вчора ввечері лікарі команди отримали результати - у двох гравців вони виявились позитивними.

Згідно з медичним протоколом про проведення змагань керівництвом клубу було прийнято рішення відмовитись від участі у турнірі та одразу повернутись у Харків.

У Харкові всі гравці та адміністративний штат команди будуть відправлені на самоізоляцію. Баскетболісти, які отримали позитивні результати тестування, будуть перебувати під наглядом лікарів. Вже за кілька днів весь склад команди знову пройде ПЛР-тестування.

Організатори Меморіалу В'ячеслава Гаврилова вже здійснили зміни в розклад, який сьогодні розпочнеться одним матчем. До вашої уваги розклад поєдинків Меморіалу:

«Миколаїв» - «Запоріжжя» (11 вересня)

«Миколаїв» - «Прометей» (12 вересня)

«Запоріжжя» – «Прометей» (13 вересня).