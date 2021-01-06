У білоруському футболі затвердили обмеження за зарплатами

Стеля буде введена вже перед сезоном-2021

Білоруська федерація футболу (АБФФ) прийняла рішення ввести стелю зарплат у білоруському футболі. Процес уже запущений, повідомляє Tribuna.com. За пару тижнів до Нового року керівництво АБФФ зібрало представників елітних клубів, щоб обговорити введення зарплатного ліміту. Менеджери, які були присутні на заході, не сумніваються, що стеля буде введена вже перед сезоном-2021.

За новим положенням АБФФ «Про фіксовані щомісячні заробітні плати», 15 тис. білоруських рублів без обліку преміальних – стеля зарплати гравця чемпіонату Білорусі (приблизно $ 5,8 тис. за курсом на початок січня). Такі гроші дозволяється платити лише футболістам білоруської «націоналки» (для такого статусу необхідно зіграти не менше 50% матчів за два останні роки) і трьом легіонерам у кожному клубі. При цьому фонд щомісячної загальнокомандної заробітної плати в кожному клубі не повинен перевищувати 150 тис. рублів.

Зарплата головного тренера в новому році не повинна перевищувати 8 тис. рублів, старший не зможе заробляти більше 5 тис., а платню тренера-асистента обмежать 4 тис.