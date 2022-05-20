У бою під Харковом загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування

Олег Ленюк був неодноразовим чемпіоном України та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну

У боях за Харківщину загинув віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування Олег Ленюк. Про це повідомляє Федерація спортивного орієнтування України.

«З великим сумом і болем у серцях сповіщаємо, що захищаючи свою Батьківщину від орків, під Харковом загинув її Герой з великої літери Ленюк Олег Олегович», – йдеться в повідомленні.

Ленюк родом із Буковини. Є майстром спорту України зі спортивного орієнтування, неодноразовим чемпіоном України та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну.

Нагадаємо, у березні у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. До слова, 19 травня одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Харківщини.