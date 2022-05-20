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    У бою під Харковом загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування

    У бою під Харковом загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування
    фото: Федерація спортивного орієнтування України

    Олег Ленюк був неодноразовим чемпіоном України та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну

    У боях за Харківщину загинув віцечемпіон Європи та чемпіон України зі спортивного орієнтування Олег Ленюк. Про це повідомляє Федерація спортивного орієнтування України.

    «З великим сумом і болем у серцях сповіщаємо, що захищаючи свою Батьківщину від орків, під Харковом загинув її Герой з великої літери Ленюк Олег Олегович», – йдеться в повідомленні.

    Ленюк родом із Буковини. Є майстром спорту України зі спортивного орієнтування, неодноразовим чемпіоном України та срібним призером чемпіонату Європи з рогейну.

    Нагадаємо, у березні у бою під Харковом загинув 19-річний біатлоніст Євген Малишев. До слова, 19 травня одна людина загинула, ще 5 отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Харківщини.

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    Теги: росія окупанти спорт війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    У бою під Харковом загинув віцечемпіон Європи зі спортивного орієнтування