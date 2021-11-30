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    У Чехії затримано голову Білоруської федерації футболу

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    Володимир Базанов порушив правила в'їзду до Чехії - У Чехії затримано голову Білоруської федерації футболу
    Володимир Базанов порушив правила в'їзду до Чехії
    фото з відкритих джерел

    Базанова підозрюють у порушенні правил в’їзду до країни

    Глава Білоруської федерації футболу Володимир Базанов затриманий поліцією разом із дружиною. Його підозрюють у порушенні правил в'їзду до країни.

    Володимир Базанов разом зі своєю дружиною вирушив на виїзну гру жіночої збірної Білорусі проти збірної Чехії, яка відбудеться 30 листопада в Опаві.

    Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек прокоментував перебування Володимира Базанова у Чехії.

    «У міністерства немає інформації про те, що ця особа знаходиться на нашій території. Нині це розслідується. Цій людині не було надано чеську в'їзну візу.

    Якщо виявиться, що він справді перебуває в Чехії, буде вжито відповідних адміністративних заходів, аж до депортації. Якщо він справді тут, йому доведеться залишити Чехію», – наводить слова Кулганека charter97.

    Слід зазначити, що Базанов перебуває у списку санкцій Литви, Латвії та Естонії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    У Чехії затримано голову Білоруської федерації футболу