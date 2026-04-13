У чемпіонаті Марокко центрбек оформив фантастичний гол на премію Пушкаша

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
У чемпіонаті Марокко центрбек оформив фантастичний гол на премію Пушкаша
Дрісс Ель-Джаблі забив дивовижний м'яч на внутрішній арені
Футболіст вдало підключився до атаки в поєдинку лідерів елітного дивізіону

Оборонець клубу «Магріб Фес» Дрісс Ель-Джаблі забив ефектний м'яч у 12-му турі Ботоли Про проти «Відада» з Касабланки. Про це повідомляє «Главком» на офіційний сайт ліги.

Саме центрбек став героєм поєдинку. Він оформив єдиний гол у протистоянні лідерів марокканського чемпіонату. Вирішальний епізод матчу стався на 80-й хвилині.

Ель-Джаблі вирішив підключитися до атаки команди. Далі сталося справжнє футбольне диво. Контролюючи м'яч на підступах до штрафного, оборонець вирішив виконати удар «рабоною», коли ногу заводять за опорну, та поцілив у дальній кут.

«Магріб Фес» завдяки ефектному голу Ель-Джаблі вийшов у лідери Ботоли Про. Команда набрала 31 очко. Далі в турнірній таблиці розташувалися ФАР із Рабата, «Відад» і «Раджа» з Касабланки. Ці колективи мають в активі по 30 пунктів.

Найімовірніше, гол  Ель-Джаблі буде серед головних претендентів на премію Пушкаша. Приз щороку вручають за найкращий гол. Нагорода входить до переліку індивідуальних трофеїв ФІФА для церемонії The Best.

Нагадаємо, раніше Мехіко встановило футбольний рекорд Гіннеса перед Чемпіонатом світу. На майдані Сокало встановили новий світовий рекорд за кількістю учасників футбольного тренування. У 40-хвилинній сесії взяли участь 9500 людей.

Тим часом Королівська марокканська футбольна федерація зібралася відновити легендарну зв'язку іспанської «Барселони». Тамтешні функціонери запропонували ексхавбеку каталонців Андресу Іньєсті посаду технічного директора збірної Марокко. Натомість його багаторічний одноклубник Хаві Ернандес може стати головним тренером національної команди.

Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення – журналіст
Луїс Енріке близький до важливого кар'єрного рішення – журналіст
У чемпіонаті Марокко центрбек оформив фантастичний гол на премію Пушкаша
У чемпіонаті Марокко центрбек оформив фантастичний гол на премію Пушкаша
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
Росіянин намагався скоїти самогубство у туалеті через невдалу ставку на футбол
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус
Ганський футболіст загинув після збройного нападу на клубний автобус

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
