  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У чемпіонаті України з гандболу відбувся рекордний розгром

    • Розсилка
    Литовський тренер Ґінтарас Савукинас шокований прірвою, яка існує між його командою і суперниками - У чемпіонаті України з гандболу відбувся рекордний розгром
    Литовський тренер Ґінтарас Савукинас шокований прірвою, яка існує між його командою і суперниками
    Світлина - ГК «Мотор»

    Тренер переможців сказав, що такі матчі є антирекламою гандболу

    Черговий матч чемпіонату України з гандболу з гандболу приніс національний рекорд. Чи антирекорд, як з якого боку подивитися. У Львові чинні чемпіони, запорізький «Мотор» розгромили місцевий СКА 48:8. Більше в історії елітного дивізіону українського гандболу не вигравав ніхто.

    Литовський тренер переможців Ґінтарас Савукинас був шокований побаченим.

    «Перед самою поїздкою захворів Іван Бурзак і не зміг бути присутнім на матчі, - сказав він у післяматчевому коментарі. – Сьогодні ми грали невеликими зусиллями, дали відпочити тим, хто недавно грав Лігу Чемпіонів. Включили до складу Максима Бабичева, який вийшов на майданчик після довгої паузи, пов’язаної з травмою. З моєї точки зору, то відстань, яку ми подолали для гри такого рівня, того не варта. Результат говорить сам за себе. Такі матчі – це антиреклама гандболу».

    Зауважимо, що інший матч чоловічої гандбольної Суперліги, який мав бути зіграний 3 жовтня, не відбувся. «Портовику» з Південного буде зарахована технічна поразка 0:10 за неявку в Запоріжжя, на матч із «Академією гандболу».

     Читайте також: Гравці працюють, а тренер їздить за кордон на заробітки. Провінційна команда стала сенсацією Кубка України
    рекорд гандбол ГК «Мотор» Максим Бабичев Іван Бурзак Суперліга Ґінтарас Савукинас ГК «Портовик» (Південне)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies