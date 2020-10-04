У чемпіонаті України з гандболу відбувся рекордний розгром



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Литовський тренер Ґінтарас Савукинас шокований прірвою, яка існує між його командою і суперниками Світлина - ГК «Мотор»

Тренер переможців сказав, що такі матчі є антирекламою гандболу

Черговий матч чемпіонату України з гандболу з гандболу приніс національний рекорд. Чи антирекорд, як з якого боку подивитися. У Львові чинні чемпіони, запорізький «Мотор» розгромили місцевий СКА 48:8. Більше в історії елітного дивізіону українського гандболу не вигравав ніхто.

Литовський тренер переможців Ґінтарас Савукинас був шокований побаченим.

«Перед самою поїздкою захворів Іван Бурзак і не зміг бути присутнім на матчі, - сказав він у післяматчевому коментарі. – Сьогодні ми грали невеликими зусиллями, дали відпочити тим, хто недавно грав Лігу Чемпіонів. Включили до складу Максима Бабичева, який вийшов на майданчик після довгої паузи, пов’язаної з травмою. З моєї точки зору, то відстань, яку ми подолали для гри такого рівня, того не варта. Результат говорить сам за себе. Такі матчі – це антиреклама гандболу».

Зауважимо, що інший матч чоловічої гандбольної Суперліги, який мав бути зіграний 3 жовтня, не відбувся. «Портовику» з Південного буде зарахована технічна поразка 0:10 за неявку в Запоріжжя, на матч із «Академією гандболу».