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    Запорізький «Мотор» зазнав драматичної поразки в Лізі чемпіонів

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    <span>Запоріжці провели найкращий матч у сезоні, але все ж поступилисz угорському суперклубу</span> - Запорізький «Мотор» зазнав драматичної поразки в Лізі чемпіонів
    Запоріжці провели найкращий матч у сезоні, але все ж поступилисz угорському суперклубу
    Світлина - Федерація гандболу України

    Найкращий гандбольний клуб України програв наразі усі три матчі

    Чемпіон України з гандболу запорізький «Мотор» програв третій поспіль матч групового турніру ліги чемпіонів-2020/2021. Цього разу підопічні литовця Ґінтараса Савукинаса поступилися на паркеті рідної «Юності» угорському «Веспрему». Хоча значну частину зустрічі попереду в рахунку були саме українці.

    «Мотор» (Запоріжжя, Україна) – «Веспрем» (Угорщина) – 34:37 (18:17)

    «Мотор»: Іван Мороз (6 сейвів/29 кидків), Максим В’юник (4/18); Стеван Вуйовіч, Юрій Кубатко, Айденас Малашинскас (4), Борис Пуховський (1), Захар Денисов (4), Мілош Орбовіч (4), Карлос Моліна, Артем Козакевич (8), Дмитро Горига (6), Павло Гурковський, Іван Бурзак (1), Тарас Міноцький, В’ячеслав Бохан (6), Дмитро Тютюнник. Тренер – Ґінтарас Савукинас

    «Веспрем»: Родріґо Корралес (15/49); Деян Манасков (1), Яхія Фаті Омар (2), Рожеріо Мораєш (6), Андреас Нільссон (3), Ніколай Маркуссен (2), Ґаспер Марґуч, Расмус Лауґе-Шмідт, Мануель Штрлек (1), Даніл Шишкарьов (1), Петар Ненадіч (10), Кентен Мае (1), Хорхе Македа (4), Вуко Борозан (5). Тренер – Девід Девіс

    30 вересня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 3 500 глядачів

    «Веспрем» разом із данським «Ольборґом» виграли усі три стартових матчі групи В. Дві перемоги на рахунку іспанської «Барселони», яка свій третій поєдинок проти французького «Нанта» проведе сьогодні, 1 жовтня. Крім «Мотора», усі три матчі програв також хорватський «Заґреб».

    Наступний матч запоріжці проведуть 14 жовтня на виїзді проти німецького «Кіля».

     Читайте також: З «Барселоною» було ліпше. Запорізький «Мотор» вдруге програв у гандбольній Лізі чемпіонів
    Ліга чемпіонів гандбол ГК «Мотор» Артем Козакевич Айденас Малашинскас Юрій Кубатко Борис Пуховський Іван Бурзак Павло Гурковський В'ячеслав Бохан Дмитро Горига Тарас Міноцький Захар Денисов Мілош Орбовіч Стеван Вуйовіч Іван Мороз Дмитро Тютюнник Ґінтарас Савукинас Карлос Моліна Максим В’юник ГК «Веспрем» Девід Девіс Вуко Борозан Хорхе Македа Родріґо Корралес Кентен Мае Деян Манасков Петар Ненадіч Яхія Фаті Омар Даніл Шишкарьов Андреас Нільссон Ніколай Маркуссен Ґаспер Марґуч Расмус Лауґе-Шмідт Мануель Штрлек
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