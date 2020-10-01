Запорізький «Мотор» зазнав драматичної поразки в Лізі чемпіонів



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Запоріжці провели найкращий матч у сезоні, але все ж поступилисz угорському суперклубу Світлина - Федерація гандболу України

Найкращий гандбольний клуб України програв наразі усі три матчі

Чемпіон України з гандболу запорізький «Мотор» програв третій поспіль матч групового турніру ліги чемпіонів-2020/2021. Цього разу підопічні литовця Ґінтараса Савукинаса поступилися на паркеті рідної «Юності» угорському «Веспрему». Хоча значну частину зустрічі попереду в рахунку були саме українці.

«Мотор» (Запоріжжя, Україна) – «Веспрем» (Угорщина) – 34:37 (18:17)

«Мотор»: Іван Мороз (6 сейвів/29 кидків), Максим В’юник (4/18); Стеван Вуйовіч, Юрій Кубатко, Айденас Малашинскас (4), Борис Пуховський (1), Захар Денисов (4), Мілош Орбовіч (4), Карлос Моліна, Артем Козакевич (8), Дмитро Горига (6), Павло Гурковський, Іван Бурзак (1), Тарас Міноцький, В’ячеслав Бохан (6), Дмитро Тютюнник. Тренер – Ґінтарас Савукинас

«Веспрем»: Родріґо Корралес (15/49); Деян Манасков (1), Яхія Фаті Омар (2), Рожеріо Мораєш (6), Андреас Нільссон (3), Ніколай Маркуссен (2), Ґаспер Марґуч, Расмус Лауґе-Шмідт, Мануель Штрлек (1), Даніл Шишкарьов (1), Петар Ненадіч (10), Кентен Мае (1), Хорхе Македа (4), Вуко Борозан (5). Тренер – Девід Девіс

30 вересня. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 3 500 глядачів

«Веспрем» разом із данським «Ольборґом» виграли усі три стартових матчі групи В. Дві перемоги на рахунку іспанської «Барселони», яка свій третій поєдинок проти французького «Нанта» проведе сьогодні, 1 жовтня. Крім «Мотора», усі три матчі програв також хорватський «Заґреб».

Наступний матч запоріжці проведуть 14 жовтня на виїзді проти німецького «Кіля».