«Раніше цієї книги не читала». Путін покликав у робочу групу зі змін до Конституції знамениту спортсменку



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Єлєна Ісінбаєва з простоти душевної зізналася у власному невігластві

Дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною, легкоатлетка Єлєна Ісінбаєва зізналася, що прочитала Конституцію тільки після включення в робочу групу із внесення правок до основного закону.

Ісінбаєва розповіла про це на зустрічі робочої групи з Владіміром Путіним. На цих словах присутні почали реготати.

«Дякую вам за включення до робочої групи. Прочитала Конституцію нашої країни. Це важливо, тому що до цього якось не було підстави і необхідності. А тепер я розумію, що це дуже важлива книга, і читати її потрібно всім. Дізналася дуже багато цікавого, - звернулася Ісінбаєва до Путіна з наївною безпосередністю, так, що незручно в якусь мить стало навіть кремлівському карлику.

Исинбаева: Спасибо за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию, до этого как-то не было повода и необходимости. Я теперь понимаю, что это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного pic.twitter.com/6R4V9KKVDp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 13, 2020

Зазначимо, що Ісінбаєва є майором Збройних сил РФ. Як спортсменка вона була дворазовою олімпійською чемпіонкою, триразовою чемпіонкою світу, чотириразовою чемпіонкою світу в приміщенні і 28 разів била світові рекорди. Встановлені нею на Олімпіаді-2008 у Пекіні 5,05 метра залишаються неперевершеними понині.

Джерело: Главком СПОРТ