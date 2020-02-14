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    «Раніше цієї книги не читала». Путін покликав у робочу групу зі змін до Конституції знамениту спортсменку

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    Майора Збройних сил РФ Єлєну Ісінбаєву нагороджував особисто міністр оборони Сєрґєй Шойґу - «Раніше цієї книги не читала». Путін покликав у робочу групу зі змін до Конституції знамениту спортсменку
    Майора Збройних сил РФ Єлєну Ісінбаєву нагороджував особисто міністр оборони Сєрґєй Шойґу
    Вікіпедія

    Єлєна Ісінбаєва з простоти душевної зізналася у власному невігластві

    Дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків з жердиною, легкоатлетка Єлєна Ісінбаєва зізналася, що прочитала Конституцію тільки після включення в робочу групу із внесення правок до основного закону.

    Ісінбаєва розповіла про це на зустрічі робочої групи з Владіміром Путіним. На цих словах присутні почали реготати.

    «Дякую вам за включення до робочої групи. Прочитала Конституцію нашої країни. Це важливо, тому що до цього якось не було підстави і необхідності. А тепер я розумію, що це дуже важлива книга, і читати її потрібно всім. Дізналася дуже багато цікавого, - звернулася Ісінбаєва до Путіна з наївною безпосередністю, так, що незручно в якусь мить стало навіть кремлівському карлику.

    Зазначимо, що Ісінбаєва є майором Збройних сил РФ. Як спортсменка вона була дворазовою олімпійською чемпіонкою, триразовою чемпіонкою світу, чотириразовою чемпіонкою світу в приміщенні і 28 разів била світові рекорди. Встановлені нею на Олімпіаді-2008 у Пекіні 5,05 метра залишаються неперевершеними понині.

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    Джерело: Главком СПОРТ

    Путін путінський режим легка атлетика стрибки з жердиною Єлєна Ісінбаєва
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