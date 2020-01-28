Український футболіст похизувався, що відпочивав у Криму. Його клуб відреагував миттєво



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Юрій Соломка поставив себе у незручне становище ФК Верес

Правда, у «Вересі» Юрія Соломку лише присоромили

Півоборонець друголігового рівненського «Вереса» Юрій Соломка виклав у власному Instagram фото з ялтинської набережної. Його радості від перебування на окупованому Росією півострові не розділили ні підписними, ні керівництво клубу.

Директор «Вереса» Ірина Теслюк розповіла про санкції до футболіста.

«Це негативна ситуація для нашого клубу. Коли я побачила ці пости в соцмережах, то була обурена. Я дуже люблю Ялту, Крим – це Україна. Але, на жаль, сьогодні це окуповані території. Вважаю неприпустимою будь-яку пропаганду країни-агресора з боку публічних людей, і наших гравців також.

Він не повинен був цього робити. Ми проведемо лекцію, раніше ми робили це неодноразово. Патріотизм для нас – не порожнє слово. У народного клубу «Верес» є свої принципи. Якщо футболісти або працівники клубу не погоджуються з ними, то наші шляхи розходяться. Ми проведемо бесіду і з Юрою, і з іншими гравцями, можливо, він не розумів, що робив. Моя позиція – неприпустимо постити фотографії з окупованих територій», – підкреслила пані Теслюк в інтерв'ю YouTube-каналу ТРК «Ритм».

Соломка приєднався до «Вереса» у липні 2019 року. До цього він захищав кольори «Колоса», «Полтави», «Геліоса», «Полісся», «Кобри», «Чорноморця» та «Украгропрома».