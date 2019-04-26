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    У Києві нагородили нового чемпіона України з баскетболу (відео)

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    &laquo;Хімік&raquo; виборов чемпіонський титул в баскетбольній Суперлізі - У Києві нагородили нового чемпіона України з баскетболу (відео)
    «Хімік» виборов чемпіонський титул в баскетбольній Суперлізі
    ФБУ

    Визначився чемпіон Суперліги з баскетболу серед чоловічих команд

    Напередодні в Києві визначився новий чемпіон України з баскетболу серед чоловіків. Ним став южненський «Хімік», який втретє переміг «Київ-Баскет» у фінальній серії.

    Суха перемога в серії принесла «Хіміку» третій в історії чемпіонський титул. Для «Київ-Баскета» сезон був дебютним.

    Дивіться відео з нагородження.

    Нагородження чемпіонів України з баскетболу
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