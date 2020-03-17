УХЛ: «Білий Барс» у овертаймі здобуває путівку до півфіналу



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У понеділок, 16 березня, в Білій Церкві надзвичайно драматично завершилась стадія 1/4 фіналу УХЛ

У вирішальному матчі за вихід до півфіналу УПЛ змагались «Білий Барс» та столичні «Крижані Вовки». Цей поєдинок проходив без глядачів, в зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу в Україні.

З перших секунд зав'язалася боротьба. Спочатку воротар «Барсів» Кирило Кучер, вже на 30 секунді, врятував команду. Потім черга дійшла білоцерківців - в одній з атак Роман Благий не влучив у порожні ворота.

На 7 хвилині, граючи в меншості, кияни провели швидку контратаку, і Сергій Мікульчик точним кидком вивів столичну команду вперед - 1:0. «Барси» намагалися зрівняти рахунок і провели пару швидких атак, але в першому гольовому моменті врятував воротар «Вовків» Микита Петленко, а в другому - після потужного кидка Фелікса Морозова врятувала перекладина воріт.

Початок другого періоду став кошмаром для «Вовків» - вже на 33 секунді Фелікс Морозов, з передачі Владислава Куцевича зрівняв рахунок, а на 3 хвилині Богдан Грицюк, вдало зігравши на добиванні, вивів господарів вперед - 2:1.

Ведучи в рахунку, «Барси» не зменшували обертів і продовжували настирливо атакувати. В результаті, на 36 хвилині, форвард білоцерківців Роман Благий закинув третю шайбу. Таким чином, збільшивши рахунок зустрічі до 3:1.

Після четвертої шайби у грі, обидві команди почали грати у відкритий хокей з обопільними гострими атаками. В одній з них, «Вовкам», на відміну від «Барсів», вдалося забити гол. Шайбу, після передачі Миколи Дворника, красиво в падінні закинув Владислав Воробйов - 3:2.

На 45 хвилині «Барси» зуміли закинути четверту шайбу - настирливість Морозова попереду все ж дала результат. Фелікс, запресингувавши захисника «Вовків», змусив того помилитися, а Микита Лєсников добив у порожні ворота - 4:2.

Кияни витримали цей удар і змогли до кінця періоду зрівняти рахунок і перевести зустріч в овертайм. У «Вовків» влучними кидками відзначилися - Микита Жигалов і Ігор Шаманський.

У додатковий час білоцерківцям знадобилося всього 46 секунд, щоб вирвати перемогу. Точний кидок Романа Благого вивів «Білий Барс» в півфінал. Рахунок в серії 2:1 на користь білоцерківців.

«Білий Барс» - «Крижані Вовки» - дивіться огляд матчу онлайн Автор: УХЛ

«Білий Барс» - «Крижані Вовки» 5:4 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 1:0)



Шайби: 0:1 - Мікульчик (Дворник), 6:52, 1:1 - Морозов (Куцевич - Лєсников), 20:27, 2:1 - Грицюк (Благий), 22:50 3:1 - Благий (Бабинець), 35:30, 3:2 - Воробйов (Дворник - Шабанов), 37:48, 4:2 - Лєсников (Куцевич), 44:35, 4:3 - Жигалов (Чуйков - Алдамжаров), 47:41, 4:4 - Шаманський (Маландін - Алдамжаров), 56:12, 5:4 - Благий (Морозов), 60:46.



Білий Барс: Кучер (Пеленський); Алексюк (А) - Грицюк, Ядловський - Чолач, Васильєв - Логач; Благий - Зозівський - Бабинець, Шиманський - Куцевич (К) - Морозов, Середницький - Гребеник - Бородай, Грабовецький - Симчук - Лєсников.



Крижані Вовки: Петленко (Хапков); Воронін (А) - Сисак, Мікульчик - Жигалов, Еунг - Роганов; Шабанов - Воробйов - Мостовий, Алдамжаров - Шаманський (А) - Маландін, Двірник - Чуйков - Савицький, Зик - Андрющенко - Удовиченко.

У 1/2 фіналу «Білий Барс» зіграє з ХК «Кременчук». Іншу пару складуть ХК «Донбас» та «Дніпро» з Херсону.

Джерело: Українська хокейна ліга