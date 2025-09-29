Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України
У турнірі брали участь діти до 16 років з окупованих українських областей

Зрадник Денис Шестак був майстром спорту України з греко-римської боротьби

26-28 вересня в анексованому Бахчисараї (Крим) пройшов пропагандистський турнір з греко-римської боротьби пам'яті ліквідованого окупанта Дениса Шестака. Про це інформує «Главком».

У турнірі брали участь діти до 16 років з окупованих Донецька, Луганська, Криму, Запоріжжя, Херсонщини, а також Таганрога та Ростовської області.

Змагання мали назву «Турнір пам'яті кавалера Ордена мужності Д.Г. Шестака». Турнір був присвячений російським окупантам, які загинули на війні проти України, збройних конфліктах та локальних війнах.

Зрадник Денис Шестак був майстром спорту та срібним призером чемпіонату України з греко-римської боротьби. Він був ліквідований 7 квітня 2023 року, воював проти України з жовтня 2022 року.

Батько окупанта Георгій Шестак очолював так зване «Міністерство спорту Криму» з 2014 до 2016 року.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: Крим окупанти греко-римська боротьба спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продовольчий дефіцит зростає через намагання росіян стримати ріст цін
На тимчасово окупованих територіях України зростає дефіцит продуктів
Вчора, 07:59
Російське вторгнення триває, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію
МЗС і Мінмолодьспорту прокоментували повернення паралімпійських комітетів Білорусі та РФ
27 вересня, 16:40
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року
24 вересня, 09:06
Результати та ступінь ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
23 вересня, 14:37
Наразі до World Boxing входять 125 країн
Федерація боксу України увійшла до складу World Boxing
23 вересня, 14:06
В Україні триває 1304-й день повномасштабної війни
Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах – Сирський
19 вересня, 22:29
У гонках на льоду Глазов виступав у період із 2017 по 2023 рік
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика
17 вересня, 10:12
Знищено РЛС до комплексу С-300
Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян в Криму
1 вересня, 09:28
Взяття Покровська не принесе Росії перемогу
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
30 серпня, 19:21

Новини

У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України
У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України
Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
Українські сумоїсти здобули 20 нагород на чемпіонаті Європи (U20)
Українські сумоїсти здобули 20 нагород на чемпіонаті Європи (U20)
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
Україна здобула дев'ять медалей на чемпіонаті світу (U17 & U20) з пляжної боротьби
Україна здобула дев'ять медалей на чемпіонаті світу (U17 & U20) з пляжної боротьби
Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри
Збірні Росії та Угорщини з футболу ведуть переговори щодо проведення товариської гри

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua