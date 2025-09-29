У Криму пройшов турнір на честь ліквідованого окупанта, який був призером чемпіонату України

У турнірі брали участь діти до 16 років з окупованих українських областей

Зрадник Денис Шестак був майстром спорту України з греко-римської боротьби

26-28 вересня в анексованому Бахчисараї (Крим) пройшов пропагандистський турнір з греко-римської боротьби пам'яті ліквідованого окупанта Дениса Шестака. Про це інформує «Главком».

У турнірі брали участь діти до 16 років з окупованих Донецька, Луганська, Криму, Запоріжжя, Херсонщини, а також Таганрога та Ростовської області.

Змагання мали назву «Турнір пам'яті кавалера Ордена мужності Д.Г. Шестака». Турнір був присвячений російським окупантам, які загинули на війні проти України, збройних конфліктах та локальних війнах.

Зрадник Денис Шестак був майстром спорту та срібним призером чемпіонату України з греко-римської боротьби. Він був ліквідований 7 квітня 2023 року, воював проти України з жовтня 2022 року.

Батько окупанта Георгій Шестак очолював так зване «Міністерство спорту Криму» з 2014 до 2016 року.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».