Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян в Криму
Українські захисники провели низку спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму
Сили спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО ЗСУ.
«У ніч з 29 на 30 серпня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України проведено ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму. В результаті проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н. п. Саки», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.
Раніше бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона.
