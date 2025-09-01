Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян в Криму

Українські захисники провели низку спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму

Сили спеціальних операцій знищили радіолокаційну станцію окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО ЗСУ.

«У ніч з 29 на 30 серпня 2025 року, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України проведено ряд спеціальних дій на території тимчасово окупованого Криму. В результаті проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в н. п. Саки», – йдеться у повідомленні.

Радіолокаці́йна станція (РЛС) – система для виявлення повітряних, морських та наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності та географічних параметрів. Використовує метод, заснований на випромінюванні радіохвиль і реєстрації їх віддзеркалень від об'єктів.

Нагадаємо, українські ракети «Фламінго» вразили російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила база російських прикордонників, якими керує Федеральна служба безпеки РФ.

Раніше бійці Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 28 серпня уразили у тимчасово окупованому Криму російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Радіолокаційний комплекс було знищено за допомогою дрона.