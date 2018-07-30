У Львові відкриють фан-зону до матчу Україна - Словаччина
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Розсилка
Збірна України з футболу
Через рішення УЄФА, цей поєдинок відбудеться без уболівальників
Перший домашній поєдинок в межах турніру Ліга Націй збірна України проведе у Львові.
Суперником команди Шевченко стане збірна Словаччини.
Через рішення УЄФА, цей поєдинок відбудеться без уболівальників, проте на площі біля стадіону «Арена Львів», де і пройде матч, буде організована фан-зона.
О 14.00 відбудеться святковий концерт, а трансляція матчу розпочнеться о 16.00, повідомляють організатори.
Як відомо, у жовтні збірна України зіграє товариський матч проти команди Італії.
Окрім того, була інформація, що збірна України у листопаді зіграє товариський матч проти Туреччини.