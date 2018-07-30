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    У Львові відкриють фан-зону до матчу Україна - Словаччина

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    Збірна України з футболу - У Львові відкриють фан-зону до матчу Україна - Словаччина
    Збірна України з футболу

    Через рішення УЄФА, цей поєдинок відбудеться без уболівальників

    Перший домашній поєдинок в межах турніру Ліга Націй збірна України проведе у Львові.

    Суперником команди Шевченко стане збірна Словаччини.

    Через рішення УЄФА, цей поєдинок відбудеться без уболівальників, проте на площі біля стадіону «Арена Львів», де і пройде матч, буде організована фан-зона.

    О 14.00 відбудеться святковий концерт, а трансляція матчу розпочнеться о 16.00, повідомляють організатори.

    Як відомо, у жовтні збірна України зіграє товариський матч проти команди Італії.

    Окрім того, була інформація, що збірна України у листопаді зіграє товариський матч проти Туреччини.

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