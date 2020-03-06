  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Нідерландах випробують п'ять нових футбольних правил

    • Розсилка
    У зв'язку з постійними змінами правил футбол уже й без того перестає бути схожим на самого себе - У Нідерландах випробують п'ять нових футбольних правил
    У зв'язку з постійними змінами правил футбол уже й без того перестає бути схожим на самого себе
    Фото із соцмереж

    Наразі дивні нововведення випробовуватимуться в молодіжних лігах

    Директор Королівського футбольного союзу Нідерландів Гейс де Йонґ повідомив про плани організації протестувати нові правила гри.

    Перша зміна торкнеться введення м'яча з ауту – замість вкидання руками футболісти зможуть розігрувати його з газону. При виконанні штрафного удару гравець зможе розіграти м'яч з самим собою і почати наступ на ворота. Покарання у вигляді жовтої картки буде супроводжуватися тимчасовим вилученням футболіста з поля. Також буде відмінено ліміт на заміни, а з ігровим часом будуть проведені зміни, щоб скоротити кількість хвилин, протягом яких м'яч знаходиться поза грою. Нові правила будуть випробувані в молодіжних лігах.

    «Не факт, що всі ці експерименти приведуть до змін футбольних правил. Але ми думаємо, що наш обов'язок – подумати про нововведення, які зроблять футбол цікавішим, але не змінять його суті. Це не революція, а еволюція футболу», - цитує де Йонґа AD.

     Читайте також: Андрій Шевченко вже хоче залишитись у збірній
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Нідерланди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ