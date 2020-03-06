У Нідерландах випробують п'ять нових футбольних правил



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У зв'язку з постійними змінами правил футбол уже й без того перестає бути схожим на самого себе Фото із соцмереж

Наразі дивні нововведення випробовуватимуться в молодіжних лігах

Директор Королівського футбольного союзу Нідерландів Гейс де Йонґ повідомив про плани організації протестувати нові правила гри.

Перша зміна торкнеться введення м'яча з ауту – замість вкидання руками футболісти зможуть розігрувати його з газону. При виконанні штрафного удару гравець зможе розіграти м'яч з самим собою і почати наступ на ворота. Покарання у вигляді жовтої картки буде супроводжуватися тимчасовим вилученням футболіста з поля. Також буде відмінено ліміт на заміни, а з ігровим часом будуть проведені зміни, щоб скоротити кількість хвилин, протягом яких м'яч знаходиться поза грою. Нові правила будуть випробувані в молодіжних лігах.

«Не факт, що всі ці експерименти приведуть до змін футбольних правил. Але ми думаємо, що наш обов'язок – подумати про нововведення, які зроблять футбол цікавішим, але не змінять його суті. Це не революція, а еволюція футболу», - цитує де Йонґа AD.

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