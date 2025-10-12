Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1327-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 209 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару та 82 авіаційних удари, застосував одну ракету, скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4476 обстрілів, з них 133 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4804 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Веселянка, Григорівка, Приморське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 168 артилерійських обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 2

Минулої доби відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Петропавлівки, Богуславки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 3

Ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Середнє, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 4

Впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новомиколаївка, Новопавлівка, Затишок, Бойківка, Федорівка, Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 7

Сили оборони відбили 36 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Малинівка, Полтавка, Олександроград, Павлівка, Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року фото 8

Загарбницькі війська шість разів атакували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське, Степногірськ, Степове та в бік Приморського. 

Нагадаємо, триває 1327-й день повномасштабної війни в Україні.

