Юнацька збірна України з футболу поступилася Швеції на турнірі в Хорватії

Збірна України завершує турнір на третій сходинці

Юнацька збірна України з футболу U-18 (гравці 2008 року народження) завершила товариський турнір, що проводила в межах навчально-тренувального збору в Хорватії, матчем проти однолітків зі Швеції. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

У першому поєдинку змагань синьо-жовті поступилися господарям – 0:2, після чого перемогли Уельс – 1:0, тож сьогодні, 14 жовтня, в очному протистоянні зі шведами боролися за друге місце. На той момент Хорватія, обігравши Уельс, достроково гарантувала собі першу позицію.

Перший тайм пройшов у середньому темпі, з рівною боротьбою та обопільними моментами. На старті поєдинку відзначився голкіпер Крапівін, який відбив небезпечний удар із кута штрафного. Суперники могли зіграти на добиванні, однак не скористалися нагодою. У відповідь хороший момент мав Мартинюк.

До перерви на табло залишалися нулі, проте вже на початку другого тайму шведи вийшли вперед. Після прориву правим флангом і прострілу вздовж воріт Садарангані випередив захисника на дальній стійці та відправив м’яч у сітку. На 70-й хвилині за фол Костюка у власному штрафному арбітр призначив пенальті, який суперник реалізував і подвоїв перевагу.

Попри всі намагання українців відіграти бодай один м'яч (гарні моменти мали Люсін та Андрейко), шведи зібрано діяли в обороні й зберегли свої ворота «сухими» до фінального свистка. У підсумку – 0:2, збірна України завершує турнір на третій сходинці.

Нагадаємо, навчально-тренувальний збір синьо-жовтих триватиме до 16 жовтня.

Міжнародний турнір у Хорватії

Україна (U-18) – Швеція (U-18) – 0:2 (0:0)

Голи: Садарангані (47), Саєд (71, з пенальті).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».