У Польщі радіють, що російська влада відкинула ідею бойкоту Олімпіади-2018

У НОК Польщі «з глибоким сумом прийняли рішення МОК» не допустити Росію як країну до Ігор у Пхьончхані

Національний олімпійський комітет (НОК) Польщі вітає рішення російської влади, яка відкинула ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані. Відсутність російських спортсменів могла б негативно вплинути на рівень деяких олімпійських турнірів, заявили у НОК Польщі. «Ми дуже раді, що російські власті відкинули ідею



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У НОК Польщі «з глибоким сумом прийняли рішення МОК» не допустити Росію як країну до Ігор у Пхьончхані

Національний олімпійський комітет (НОК) Польщі вітає рішення російської влади, яка відкинула ідею бойкоту зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані.

Відсутність російських спортсменів могла б негативно вплинути на рівень деяких олімпійських турнірів, заявили у НОК Польщі.

«Ми дуже раді, що російські власті відкинули ідею бойкоту Олімпійських ігор у Пхьончхані. Однак ми розуміємо, що виступ спортсмена в індивідуальному порядку – це все-таки щось інше, ніж виступ єдиної національної команди на Іграх. Думка керівників європейських олімпійських комітетів полягає у тому, що відсутність російських спортсменів може негативно вплинути на спортивний рівень декількох дисциплін і враження уболівальників», - йдеться в заяві, яку опублікувала прес-служба НОК Польщі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що влада не буде чинити жодних перешкод російським спортсменам, які захочуть взяти участь в Олімпійських іграх у нейтральному статусі.

«Ми стурбовані дискваліфікацією Олімпійського комітету Росії. На наш погляд, це рішення заходить занадто далеко. Олімпійська сім'я повинна залишатися сім'єю у першу чергу. Ми сподіваємося, що у найближчому майбутньому ми продовжимо олімпійський рух разом з нашими російськими колегами», - наголошується у заяві НОК Польщі.

Повідомляється, що НОК Польщі «з глибоким сумом прийняв рішення МОК»: «Ми завжди підтримували чистий спорт, повністю вільний від допінгу. Ми серйозно стурбовані масштабами маніпуляцій під час допінг-контролю, які виявила спеціальна комісія МОК. Ми не дотримуємося спільної відповідальності. Дисциплінарні санкції повинні стосуватися спортсменів, які застосовують допінг, а також спортсменів, залучених у цей процес», - заявили у прес-службі НОК Польщі.

«Ми задоволені тим, що МОК дав особливий шлях на Ігри «чистим» спортсменам. Ми розуміємо, що вони змагатимуться без можливості носити національну форму, без національного прапора та національного гімну. Але насправді Олімпіада є, швидше за , змаганням окремих спортсменів або команд, ніж змаганням країн», - резюмували у НОК Польщі.

Джерело: Р-Спорт