У райцентрі на Тернопіллі будують спорткомплекс вартістю 11 мільйонів гривень (фото)



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Бережани мають славну, але поки не пов'язану зі спортом історію Фото - Andy-travel.com.ua

Роботи у Бережанах відновилися через дуже тривалий час

У райцентрі Бережани на Тернопіллі відновилися роботи зі зведення сучасного спортивного комплексу.

Наразі будівельники працюють на міському стадіоні міста Бережани. Там підрядники продовжують укладати стіни. На проведення необхідних робіт цього року спрямували з міського бюджету Бережан 3 мільйони гривень.

Ще 8 мільйонів гривень виділили з державного фонду регіонального розвитку.

У Бережанах знову взялися до недобудованих конструкцій і виділили на доведення їх до пуття серйозні гроші

Зауважимо, що місто Бережани, перша історична згадка про яке датована 1375 роком, ніколи не було помітним на спортивній мапі України. Свого часу там навчався найкращий у майбутньому шахіст України Василь Іванчук і грала до переїзду в Тернопіль футбольна команда «Нива». Пізніше «Нива» бережанська обмежувалася в основному виступами на аматорському і обласному рівнях.