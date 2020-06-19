  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У райцентрі на Тернопіллі будують спорткомплекс вартістю 11 мільйонів гривень (фото)

    • Розсилка
    Бережани мають славну, але поки не пов'язану зі спортом історію - У райцентрі на Тернопіллі будують спорткомплекс вартістю 11 мільйонів гривень (фото)
    Бережани мають славну, але поки не пов'язану зі спортом історію
    Фото - Andy-travel.com.ua

    Роботи у Бережанах відновилися через дуже тривалий час

    У райцентрі Бережани на Тернопіллі відновилися роботи зі зведення сучасного спортивного комплексу.

    Наразі будівельники працюють на міському стадіоні міста Бережани. Там підрядники продовжують укладати стіни. На проведення необхідних робіт цього року спрямували з міського бюджету Бережан 3 мільйони гривень.

    Ще 8 мільйонів гривень виділили з державного фонду регіонального розвитку.

    berezany
    У Бережанах знову взялися до недобудованих конструкцій і виділили на доведення їх до пуття серйозні гроші

    Зауважимо, що місто Бережани, перша історична згадка про яке датована 1375 роком, ніколи не було помітним на спортивній мапі України. Свого часу там навчався найкращий у майбутньому шахіст України Василь Іванчук і грала до переїзду в Тернопіль футбольна команда «Нива». Пізніше «Нива» бережанська обмежувалася в основному виступами на аматорському і обласному рівнях.

     Читайте також: Після реконструкції стадіон «Старт» у Києві відповідатиме вимогам футбольної Прем’єр-ліги. Проєкт
    спорткомплекс стадіон ФК Нива (Тернопіль) Василь Іванчук Бережани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ