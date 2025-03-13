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Ексукраїнська тхеквондистка, яка отримала паспорт РФ, погоріла на вживанні допінгу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ексукраїнська тхеквондистка, яка отримала паспорт РФ, погоріла на вживанні допінгу
Волкова – бронзова призерка чемпіонату Європи (2010 рік) у складі збірної України

У листопаді 2014 року в пробі Волкової була виявлена заборонена речовина – фуросемід

Колишня українська тхеквондистка Юлія Волкова, яка наразі має російський паспорт, була дискваліфікована за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Міжнародного агентства допінг-тестування (ITA).

Рішення про дискваліфікацію винесено на основі перевірки бази даних московської антидопінгової лабораторії (LIMS).

Повідомляється, що у листопаді 2014 року в пробі Волкової була виявлена заборонена речовина – фуросемід.

Термін усунення спортсменки – з 1 листопада 2024-го по 31 жовтня 2026 року.

45‑річна Волкова – бронзова призерка чемпіонату Європи (2010 рік) у складі збірної України, семиразова чемпіонка України (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 роки).

29 жовтня 2015 року російський диктатор Володимир Путін своїм указом надав Волковій громадянство Російської Федерації.

Нагадаємо, президент Міжнародної федерації гімнастики Ватанабе 10 березня прибув до Московської області (РФ), де відвідав олімпійську спортивну базу «Озеро Кругле» та провів зустріч з підсанкційним прихильником диктатора Володимира Путіна Микитою Нагорним.

Ватанабе є кандидатом у президенти Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Раніше він оголосив про намір приїхати до Москви та поспілкуватися з російськими гімнастами.

Нагорний нещодавно потрапив до списку санкцій ЄС.

Зазначалося, що Нагорний був причетний до масового викрадення, незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей з окупованих територій України до Росії.

«У березні 2022 року Микита Нагорний запропонував передати подарунки російським військам, які беруть участь у загарбницькій війні Росії проти України. Микита Нагорний – видатний спортсмен з великою аудиторією і значним впливом на своїх уболівальників. Він публічно підтримав дії РФ в Україні. Завдяки своєму впливу він відповідає за поширення проросійської пропаганди та дезінформації щодо загарбницької війни Росії проти України, а також відіграє активну роль у згуртуванні внутрішньої підтримки Росії для війни проти України. Тому Микита Нагорний підтримує та реалізує дії та політику, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», – наголошується у переліку причин, через які Нагорний потрапив під санкції.

Микита Нагорний – заступник голови правління Всеросійського громадсько-державного руху дітей і молоді «Рух перших», колишній керівник молодіжної військово-патріотичної мілітарної організація «Юнармія». Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо він виграв «срібло». У 2021 році на Олімпійських Іграх в Токіо росіянин здобув «золото» у командній першості. Також у своєму активі він має три перемоги на чемпіонатах світу та вісім перемог на чемпіонатах Європи.

Теги: тхеквондо допінг росія

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