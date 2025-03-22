У Росії атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин (відео)

Дане підприємство наразі є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в РФ

На «Промсинтез» виробляють амонал та амоніт, тротилові шашки-детонатори та інші речовини для проведення вибухових робіт

Вранці 22 березня дрони уразили промислове підприємство «Промсинтез», що в Самарській області.

Підприємство розташоване у місті Чапаєвськ. Атаку підтвердив губернатор регіону, але за його словами, пошкоджень немає, відпрацювала ППО.

Акціонерне товариство «Промсинтез» створено в лютому 1997 року як підприємство з виробництва вибухових речовин і є спадкоємцем Самарського Сергіївського заводу вибухових речовин, заснованого в 1911 році.

Наразі є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в РФ. У 2003 році підприємство освоїло випуск патронованих емульсійних вибухових речовин.

Тим часом, Міноборони РФ повідомило, що за ніч було знищено 47 БпЛА: 12 над Воронезькою областю, 11 над Білгородською, шість над Ростовською, чотири над Волгоградською, три над Астраханською, по одному БпЛА над Брянською, Курською і Самарьскою областями.