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У Росії атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Росії атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин (відео)
Дане підприємство наразі є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в РФ
фото з відкритих джерел

На «Промсинтез» виробляють амонал та амоніт, тротилові шашки-детонатори та інші речовини для проведення вибухових робіт

Вранці 22 березня дрони уразили промислове підприємство «Промсинтез», що в Самарській області.

Підприємство розташоване у місті Чапаєвськ. Атаку підтвердив губернатор регіону, але за його словами, пошкоджень немає, відпрацювала ППО.

У Росії атаковано підприємство з виробництва вибухових речовин (відео) фото 1

Акціонерне товариство «Промсинтез» створено в лютому 1997 року як підприємство з виробництва вибухових речовин і є спадкоємцем Самарського Сергіївського заводу вибухових речовин, заснованого в 1911 році.

Наразі є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в РФ. У 2003 році підприємство освоїло випуск патронованих емульсійних вибухових речовин.

Тим часом, Міноборони РФ повідомило, що за ніч було знищено 47 БпЛА: 12 над Воронезькою областю, 11 над Білгородською, шість над Ростовською, чотири над Волгоградською, три над Астраханською, по одному БпЛА над Брянською, Курською і Самарьскою областями.

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Теги: дрон промисловість росія вибух пожежа

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