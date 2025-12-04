The Economist: Росія зриває мирний процес, висуваючи неможливі умови

Президент США Дональд Трамп хотів швидко укласти угоду, але, ймовірно, до кінця року очікувати підписання миру не варто

Після того, як американська дипломатія протягом двох тижнів активно працювала над досягненням мирної угоди, російський диктатор Володимир Путін 2 грудня значно знизив очікування щодо її підписання. Спецпредставник президента США Дональда Трампа, Стівен Віткофф, та його впливовий зять, Джаред Кушнер, були змушені чекати у Москві дві з половиною години, поки Путін виступав перед інвестиційними банкірами, заявляючи про готовність до війни з Європою. Про це пише «Главком» із посиланням на The Economist.

Коли зустріч нарешті відбулася, вона тривала п’ять годин і завершилася без конкретних результатів, зосередившись лише на суті російської позиції, як повідомив радник президента Юрій Ушаков. Він наполягав, що сторони не віддалилися від миру, хоча, вони й не наблизилися до нього.

Ці переговори у Москві відбулися після консультацій українських та американських високопосадовців у Маямі 30 листопада. Там було розроблено пропозицію з 20 пунктів, у якій найскладніші питання, такі як територіальний устрій, нейтральний статус України та репарації, були відкладені для обговорення між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Українські переговорники, які доповідали Зеленському в Дубліні 2 грудня про підсумки зустрічей, не були здивовані безрезультатністю переговорів у російській столиці.

Документи, які були представлені в Москві, залишаються конфіденційними, але вони суттєво відрізняються від проєкту, напрацьованого в Маямі. Згадка радниками Кремля про чотири окремі документи викликала плутанину в Європі та Україні. Це могло бути пов’язано з проханням Києва про те, щоб США вели двосторонні переговори з Росією окремо, але існування кількох текстів створює ризик маніпуляцій з боку російських перемовників.

The Economist додає, що стратегічна пастка для України затягується: Європа досі не може узгодити єдину позицію щодо фінансування та оборони. На тлі останніх успіхів на фронті Путін посилює свої вимоги. Напередодні зустрічі джерело в Кремлі повідомило NBC News, що російський лідер не відступить від трьох пунктів, які є абсолютно неприйнятними для України та Європи:

територіальні претензії на Донбас;

обмеження чисельності Збройних Сил України;

визнання Сполученими Штатами та Європою окупованих територій як російських.

Путін навіть дозволив собі насміхатися з європейських лідерів, звинувачуючи їх у блокуванні миру, вочевидь, намагаючись внести розкол у трансатлантичні відносини. За оцінкою представника української розвідки, Росія прагнутиме зірвати мирний процес, висуваючи неможливі умови.

Крім війни, президент Зеленський зіткнувся із серйозною внутрішньою проблемою: масштабний корупційний скандал навколо державної атомної компанії «Енергоатом» сколихає керівну верхівку. 28 листопада після обшуків, проведених антикорупційними слідчими, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак подав у відставку.

Наразі невідомо, хто замінить Єрмака, але, як зазначає видання, важливіше питання полягає в тому, наскільки рішуче Зеленський готовий провести очищення своєї системи, і чи підуть за Єрмаком інші посадовці з його оточення, які займають ключові позиції. Якщо президент самостійно не ініціює серйозну реформу, її можуть нав’язати. Українські парламентарі, які були відсторонені від значних справ через війну і стурбовані своїм рейтингом, можуть спробувати сформувати новий технократичний уряд.

Адміністрація Трампа скористалася послабленою позицією Зеленського, щоб змусити його прийняти свою мирну ініціативу. Незалежно від мотивів – чи то політичні амбіції, чи економічні можливості – Трамп, схоже, налаштований швидко укласти угоду. Проте, як не парадоксально, вперте зволікання та маніпуляції Путіна можуть послабити цей тиск. Хоча Америка сподівалася на прорив до кінця листопада, і це був шостий візит Віткоффа до Москви, видання вважає малоймовірним, що до кінця року відбудеться щось значне. Попри це, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повертаючись з переговорів у Маямі, зберігав дипломатичний оптимізм, наполягаючи на наявності певного прогресу.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

Відомо, що помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушнером заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять.