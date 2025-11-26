Пішов з життя один з творців «Іскандера», якими Росія тероризує Україну

У 1991-1994 роках Соболєв був першим заступником голови адміністрації Волгоградської області

Під керівництвом Соболєва велися роботи над створенням стратегічного ракетного озброєння

У російському Волгограді у віці 87 років помер генеральний конструктор «ЦКБ-Титан», який керував створенням пускових установок комплексів «Тополь» і «Іскандер», Валеріан Соболєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що смерть настала напередодні, після важкої і тривалої хвороби.

Валеріан Соболєв народився 19 серпня 1938 року в Сталінграді. Пережив евакуацію під час Другої світової війни, повернувся до рідного міста, де закінчив Сталінградський механічний інститут.

Після цього працював на заводі «Баррикады», пройшовши шлях від інженера до головного конструктора створеного при підприємстві ОКБ (пізніше ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Під керівництвом Соболєва велися роботи над створенням стратегічного ракетного озброєння – пускових установок ракетних комплексів «Піонер», «Ока», «Тополь», «Точка-У», «Іскандер».

У 1991-1994 роках Соболєв був першим заступником голови адміністрації Волгоградської області.

Нагадаємо, що російська терористична армія атакувала ракетою «Іскандер» урядову будівлю в Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Також у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ ракетами. Тоді загинуло вісім людей, постраждали понад 135 осіб.

Зокрема, РФ вдарила «Іскандером» по Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста. Внаслідок удару загинули діти.