У сподіванні на одну-дві медалі. Склад збірної України з вільної боротьби на чемпіонат світу



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Головні сподівання у збірній України з вільної боротьби не змінюються вже три роки Асоціація спортивної боротьби України

Головні сподівання українців пов’язані з досвідченим Андрійцевим і молодим Яценком

Наставник збірної України з вільної боротьби Григорій Данько назвав склад на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в столиці Казахстану Нур-Султані.

У команді достатньо молодих борців, а головні сподівання пов’язуються з призером Олімпіади-2012 Валерієм Андрійцевим і бронзовим призером чемпіонату світу-2017 Андрієм Яценком.

Склад чоловічої команди з вільної боротьби на чемпіонат світу

До 57 кг – Андрій Яценко, чемпіон Європи U23, бронзовий призер чемпіонату світу, віце-чемпіон Європи

До 61 кг – Петро Білейчук,чемпіон України

65 кг – Ґор Оґаннесян, бронзовий призер Європейськихігор

До 70 кг – Семен Радулов, бронзовий призер Європи

До 74 кг – Василь Михайлов, бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи U23

До 79 кг – Дмитро Ткаченко, чемпіон України

До 86 кг – Олексій Доманицький, чемпіон України

До 92 кг – Любомир Сагалюк

До 97 кг – Валерій Андрійцев, срібний призер Олімпіади в Лондоні, призер Європейських ігор та чемпіонатів світу та Європи

До 125 кг – Олександр Хоцянівський, бронзовий призер Європейських ігор, дворазовий призер чемпіонатів Європи

На попередньому чемпіонаті світу з вільної боротьби збірна України залишилася без медалей.