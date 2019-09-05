У сподіванні на одну-дві медалі. Склад збірної України з вільної боротьби на чемпіонат світу
Головні сподівання українців пов’язані з досвідченим Андрійцевим і молодим Яценком
Наставник збірної України з вільної боротьби Григорій Данько назвав склад на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в столиці Казахстану Нур-Султані.
У команді достатньо молодих борців, а головні сподівання пов’язуються з призером Олімпіади-2012 Валерієм Андрійцевим і бронзовим призером чемпіонату світу-2017 Андрієм Яценком.
Склад чоловічої команди з вільної боротьби на чемпіонат світу
До 57 кг – Андрій Яценко, чемпіон Європи U23, бронзовий призер чемпіонату світу, віце-чемпіон Європи
До 61 кг – Петро Білейчук,чемпіон України
65 кг – Ґор Оґаннесян, бронзовий призер Європейськихігор
До 70 кг – Семен Радулов, бронзовий призер Європи
До 74 кг – Василь Михайлов, бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи U23
До 79 кг – Дмитро Ткаченко, чемпіон України
До 86 кг – Олексій Доманицький, чемпіон України
До 92 кг – Любомир Сагалюк
До 97 кг – Валерій Андрійцев, срібний призер Олімпіади в Лондоні, призер Європейських ігор та чемпіонатів світу та Європи
До 125 кг – Олександр Хоцянівський, бронзовий призер Європейських ігор, дворазовий призер чемпіонатів Європи
На попередньому чемпіонаті світу з вільної боротьби збірна України залишилася без медалей.