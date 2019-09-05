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    У сподіванні на одну-дві медалі. Склад збірної України з вільної боротьби на чемпіонат світу

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    Головні сподівання у збірній України з вільної боротьби не змінюються вже три роки - У сподіванні на одну-дві медалі. Склад збірної України з вільної боротьби на чемпіонат світу
    Головні сподівання у збірній України з вільної боротьби не змінюються вже три роки
    Асоціація спортивної боротьби України

    Головні сподівання українців пов’язані з досвідченим Андрійцевим і молодим Яценком

    Наставник збірної України з вільної боротьби Григорій Данько назвав склад на чемпіонат світу, який відбудеться 14-22 вересня в столиці Казахстану Нур-Султані.

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    У команді достатньо молодих борців, а головні сподівання пов’язуються з призером Олімпіади-2012 Валерієм Андрійцевим і бронзовим призером чемпіонату світу-2017 Андрієм Яценком.

    Склад чоловічої команди з вільної боротьби на чемпіонат світу

    До 57 кг – Андрій Яценко, чемпіон Європи U23, бронзовий призер чемпіонату світу, віце-чемпіон Європи
    До 61 кг – Петро Білейчук,чемпіон України
    65 кг – Ґор Оґаннесян, бронзовий призер Європейськихігор
    До 70 кг – Семен Радулов, бронзовий призер Європи
    До 74 кг – Василь Михайлов, бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи U23
    До 79 кг – Дмитро Ткаченко, чемпіон України
    До 86 кг – Олексій Доманицький, чемпіон України
    До 92 кг – Любомир Сагалюк
    До 97 кг – Валерій Андрійцев, срібний призер Олімпіади в Лондоні, призер Європейських ігор та чемпіонатів світу та Європи
    До 125 кг – Олександр Хоцянівський, бронзовий призер Європейських ігор, дворазовий призер чемпіонатів Європи

    На попередньому чемпіонаті світу з вільної боротьби збірна України залишилася без медалей.

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