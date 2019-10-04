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    У США раптово помер 31-річний срібний призер Олімпіади

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    Ісаак Проміс - У США раптово помер 31-річний срібний призер Олімпіади
    Ісаак Проміс

    Ісаак Проміс був капітаном олімпійської збірної Нігерії у 2008 році, коли команді вдалося завоювати срібні медалі

    Федерація футболу Нігерії в своєму офіційному Twitter повідомила про смерть колишнього нападника національної команди Ісаака Проміса у віці 31 року.

    «Ми з жалем дізналися про раптову смерть колишнього нападника збірної Нігерії Ісаака Проміса. Ісаак був капітаном олімпійської збірної в Китаї у 2008 році, де команді вдалося завоювати срібні медалі. Зараз наші думки і молитви з родиною Проміса. Нехай його душа спочиває з миром, амінь», - йдеться в повідомленні федерації.

    Проміс почав кар'єру в 2005 році в складі «Генчлербірлігі», а в наступні 12 років виступав за інші турецькі клуби, серед яких «Трабзонспор», «Антальяспор» і «Карабюкспор».

    У 2014 році форвард також встиг провести чотири матчі за катарську команду «Аль-Ахлі», а в 2018 році перебрався в США, де до останнього часу захищав кольори клубів з другої за силою національної ліги.

    До збірної Нігерії Ісаак викликався в 2009 році.

    Джерело: Чемпионат.com

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