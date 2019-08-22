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    У свято Незалежності українці побіжать за тих, хто втратив життя у боротьбі за цілісність нашої держави

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    Торік героїв вшановували забігом у Києві - У свято Незалежності українці побіжать за тих, хто втратив життя у боротьбі за цілісність нашої держави
    Торік героїв вшановували забігом у Києві
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    Забіги відбудуться у восьми містах

    Як уже сповіщав «Главком», у рамках святкування 28-ї річниці Незалежності України відбудеться вже другий всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», присвячений пам’яті полеглих в російсько-українській війні героїв. Цим забігом організатори прагнуть згадати поіменно кожного, хто віддав життя за цілісність нашої держави.

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    Наразі трохи змінився перелік міст, у яких відбудуться забіги. 25 серпня усі бажаючі стартуватимуть у Сумах, Дніпрі, Тернополі, Коломиї, Чернівцях і Луцьку. 29 серпня героїв марафонським бігом вшанують у Житомирі, 31 серпня – у Миколаєві.

     

    Взагалі ж організатори закликають бігти в пам’ять про героїв у всіх куточках нашої держави і за її межами, незалежно від того, буде там проводитися забіг офіційно чи ні.

    «Будемо вдячні, якщо ви знайдете нагоду пройти/пробігти/проплисти певну відстань та запостите світлини чи відео в себе на сторінці в соцмережах з гештеґом #вшануй з розповіддю про тих, у пам’ять про кого ви здійснювали акцію», - йдеться в заяві.

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