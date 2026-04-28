Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника

Артем Худолєєв
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У матчі проти «Нью-Інгленд Петріотс» Ен Хве Ко грубо помилився при спробі забити «філд-гол»
фото: AP

Завдяки помилці гравця «Нью-Йорк Джайентс» у вболівальника Марка Тусейкера була виявлена пухлина головного мозку

Помилка гравця в американський футбол клубу «Нью-Йорк Джайентс» Ен Хве Ко у грі Національної футбольної ліги (NFL) допомогла врятувати життя вболівальнику команди Марку Тусейкеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

У матчі проти «Нью-Інгленд Петріотс» Ен Хве Ко грубо помилився при спробі забити «філд-гол», який дає команді три очки. Гравець, не дотягнувшись до м'яча, вдарив носком ноги по газону.

Ця подія, яку він побачив вдома на екрані, настільки розсмішила Тусейкера, що йому стало погано. В інтерв'ю AP він розповів, що його «начебто вдарило струмом».

Тусейкера госпіталізували до лікарні, комп'ютерна томографія виявила у нього доброякісну пухлину головного мозку розміром із тенісний м'яч. Уболівальника було успішно прооперовано.

Тусейкер вважає, що помилка Ен Хве Ко врятувала йому життя, оскільки самостійно він міг не виявити пухлину вчасно.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

Теги: американський футбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

«Шахтар» ризикує втратити 30 мільйонів євро через Мудрика
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п'ятому для себе Чемпіонаті світу
Лунін може пропустити матч з «Барселоною» у травні
Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua