Завдяки помилці гравця «Нью-Йорк Джайентс» у вболівальника Марка Тусейкера була виявлена пухлина головного мозку

Помилка гравця в американський футбол клубу «Нью-Йорк Джайентс» Ен Хве Ко у грі Національної футбольної ліги (NFL) допомогла врятувати життя вболівальнику команди Марку Тусейкеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

У матчі проти «Нью-Інгленд Петріотс» Ен Хве Ко грубо помилився при спробі забити «філд-гол», який дає команді три очки. Гравець, не дотягнувшись до м'яча, вдарив носком ноги по газону.

Ця подія, яку він побачив вдома на екрані, настільки розсмішила Тусейкера, що йому стало погано. В інтерв'ю AP він розповів, що його «начебто вдарило струмом».

Тусейкера госпіталізували до лікарні, комп'ютерна томографія виявила у нього доброякісну пухлину головного мозку розміром із тенісний м'яч. Уболівальника було успішно прооперовано.

Тусейкер вважає, що помилка Ен Хве Ко врятувала йому життя, оскільки самостійно він міг не виявити пухлину вчасно.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.