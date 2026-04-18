Лідерка збірної Австрії зі стрибків з трампліна завершила кар'єру через незвичну причину

Ілля Мандебура
Ліза Едер була найкращою з австрійок на головних змаганнях сезону 2025/2026
фото: GEPA

Ліза Едер була незадоволеною рішенням Австрійської федерації стрибків з трампліна

Зіркова австрійська стрибунка на лижах з трампліна Ліза Едер шокувала спортивну спільноту, оголосивши про завершення професійної кар'єри у віці лише 24 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ORF. 

Скандал у збірній Австрії

Попри те, що минулий сезон став для Едер найуспішнішим у кар'єрі (вона здобула свої перші дві перемоги на етапах Кубка світу та посіла високе четверте місце в загальному заліку), австрійка вирішила залишити великий спорт через принциповий конфлікт із керівництвом Австрійської лижної федерації. Як з'ясувалося пізніше, ключовим фактором стала відмова федерації включити до тренерського штабу жіночої збірної її нареченого, відомого стрибуна Мануеля Феттнера, який сам лише нещодавно завершив виступи. Спортивний директор команди Флоріан Лігль пояснив таку позицію небажанням порушувати роботу вже сформованого штабу на чолі з Томасом Дітхартом, зазначивши, що вони не могли задовольнити особисте прохання спортсменки з багатьох професійних причин.

Криза у лавах Австрії

Для австрійської жіночої збірної відхід Лізи Едер став справжньою катастрофою, адже вона була лідеркою команди та її головною надією на подіуми. Ситуація виглядає кошмарною, оскільки за останній рік кар'єру завершили такі досвідчені атлетки, як Сара Маріта Крамер та Жаклін Зайфрідсбергер, а колишня лідерка Єва Пінкельніг наразі відновлюється після важкої травми коліна. Тепер у розпорядженні тренерів залишилася лише молода Юлія Мюльбахер, здатна боротися за високі місця. Сама ж Едер у своєму прощальному дописі в Instagram обмежилася лаконічною подякою всім, хто підтримував її на шляху, який приніс їй срібло Чемпіонату світу 2025 року в командному турнірі. 

Нагадаємо, що лідер збірної Франції з біатлону через скандал у команді погрожував змінити вид спорту. Емільян Жаклян не задоволений тим, що його колеги не підтримали його під час гонки.  

