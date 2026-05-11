Наразі в Україні зареєстровано трохи більше ніж 2 тис. кандидатів на усиновлення дітей

На кінець 2025 року в Україні налічувалось 59 350 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це на 4% менше, ніж у 2024 році. Загалом щороку кількість таких дітей скорочується, в середньому, на 3%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Третина з усіх цих дітей – 20 705 – сироти, тобто ті, хто втратив обох батьків. Інші ж діти позбавлені батьківського піклування з різних причин – і далеко не всі з них можуть бути усиновлені юридично.

Загальна картина така, що рік до року збільшується кількість людей, які хочуть усиновити дитину. Проте 2025 рік став винятком: кандидатів поменшало на 13% за рік. Загалом 2 097 кандидатів-усиновлювачів зафіксовано наразі в Україні. 77% з них або 1 619 усиновлювачів – подружні пари. Проте ще є 479 самотніх громадян, які хочуть взяти турботу про дитину на себе.

Майже половина від усіх кандидатів – це люди віком від 40 до 50 років. Ще 41% – молодші за 40 років, і лише 10% – старші за 50.

Динаміка усиновлень та опікунства в Україні інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше кандидатів проживає у Києві (244) та Київській області (224). Багато усиновлювачів також на Львівщині та Дніпропетровщині — 191 та 182 кандидати відповідно.

Попри це, кількість усиновлень у 2025 році знизилась. Так, 1 150 дітей отримали нові родини торік. Це на 10% менше, ніж у 2024 році, коли було усиновлено рекордну кількість дітей від початку повномасштабної – 1 273 дитини.

Де усиновили найбільше дітей інфографіка: «Опендатабот»

Значна частина дітей у системі – це не одна дитина, а великі родинні групи: троє, п’ятеро, інколи навіть більше братів і сестер. Розділяти їх не можна, тоді як більшість кандидатів готові прийняти в сім’ю одну дитину, максимум – двох. Взяти одразу трьох чи чотирьох готові одиниці.

Лідирує за кількістю усиновлень вже третій рік поспіль Дніпропетровщина – 136 дітей знайшли нові родини торік. Далі йдуть Київщина (122 дитини) та Одещина (101 дитина). Водночас саме Дніпропетровщина має і найбільшу кількість дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування – 7 397 дітей.

Окрім усиновлення, дітей влаштовують й під опіку або піклування. Так, 6 627 дітей знайшли таким чином нові сім’ї у 2025-му. Це на 7% менше порівняно з 2024 роком.

Як повідомлялося, уряд за поданням Міністерства соціальної політики ухвалив рішення про запровадження опіки до усиновлення, яка дає змогу кандидатам в усиновлювачі ще до рішення суду забрати дитину в родину.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону людям, звинувачених у державній зраді чи колабораціонізмі, бути усиновлювачами дітей.