Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На одного кандидата в батьки – 28 дітей: яка ситуація з усиновленням в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На одного кандидата в батьки – 28 дітей: яка ситуація з усиновленням в Україні
Найбільше усиновлень та водночас найбільше дітей під опікою держави на Дніпропетровщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі в Україні зареєстровано трохи більше ніж 2 тис. кандидатів на усиновлення дітей

На кінець 2025 року в Україні налічувалось 59 350 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Це на 4% менше, ніж у 2024 році. Загалом щороку кількість таких дітей скорочується, в середньому, на 3%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Третина з усіх цих дітей – 20 705 – сироти, тобто ті, хто втратив обох батьків. Інші ж діти позбавлені батьківського піклування з різних причин – і далеко не всі з них можуть бути усиновлені юридично.

Загальна картина така, що рік до року збільшується кількість людей, які хочуть усиновити дитину. Проте 2025 рік став винятком: кандидатів поменшало на 13% за рік. Загалом 2 097 кандидатів-усиновлювачів зафіксовано наразі в Україні. 77% з них або 1 619 усиновлювачів – подружні пари. Проте ще є 479 самотніх громадян, які хочуть взяти турботу про дитину на себе.

Майже половина від усіх кандидатів – це люди віком від 40 до 50 років. Ще 41% – молодші за 40 років, і лише 10% – старші за 50.

Динаміка усиновлень та опікунства в Україні
Динаміка усиновлень та опікунства в Україні
інфографіка: «Опендатабот»

Найбільше кандидатів проживає у Києві (244) та Київській області (224). Багато усиновлювачів також на Львівщині та Дніпропетровщині — 191 та 182 кандидати відповідно.

Попри це, кількість усиновлень у 2025 році знизилась. Так, 1 150 дітей отримали нові родини торік. Це на 10% менше, ніж у 2024 році, коли було усиновлено рекордну кількість дітей від початку повномасштабної – 1 273 дитини.

Де усиновили найбільше дітей
Де усиновили найбільше дітей
інфографіка: «Опендатабот»

Значна частина дітей у системі – це не одна дитина, а великі родинні групи: троє, п’ятеро, інколи навіть більше братів і сестер. Розділяти їх не можна, тоді як більшість кандидатів готові прийняти в сім’ю одну дитину, максимум – двох. Взяти одразу трьох чи чотирьох готові одиниці.

Лідирує за кількістю усиновлень вже третій рік поспіль Дніпропетровщина – 136 дітей знайшли нові родини торік. Далі йдуть Київщина (122 дитини) та Одещина (101 дитина). Водночас саме Дніпропетровщина має і найбільшу кількість дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування – 7 397 дітей.

Окрім усиновлення, дітей влаштовують й під опіку або піклування. Так, 6 627 дітей знайшли таким чином нові сім’ї у 2025-му. Це на 7% менше порівняно з 2024 роком.

Як повідомлялося, уряд за поданням Міністерства соціальної політики ухвалив рішення про запровадження опіки до усиновлення, яка дає змогу кандидатам в усиновлювачі ще до рішення суду забрати дитину в родину.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає заборону людям, звинувачених у державній зраді чи колабораціонізмі, бути усиновлювачами дітей.

Читайте також:

Теги: діти батьки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медики кілька днів боролися за його життя у критичному стані
У Вінниці помер підліток, якого вдарило струмом на даху потяга
8 травня, 05:51
Гайден Панеттьєрі розповіла про свою доньку від Володимира Кличка
«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою
7 травня, 18:49
У Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру
15 років жаху у християнському центрі: у Вінниці затримано засновника закладу за насильство над дітьми
2 травня, 11:12
Еліна Світоліна провела вихідний з родиною та показалася на фото з чоловіком
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
27 квiтня, 12:53
За словами Смілянського, якби його діти жили в Україні, вони стикалися б із негативом через його діяльність
«Уявіть, якби діти ходили в школу у Києві?» Глава «Укрпошти» пояснив, чого його родина у США
23 квiтня, 10:06
Глава держави повідомив, що Україна готується до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
22 квiтня, 11:06
Європол встановив долю 45 депортованих українських дітей
Європол вийшов на слід депортованих українських дітей
20 квiтня, 21:44
Новий етап проєкту «Шкільний матч-пойнт» стартує у квітні 2026 року
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
16 квiтня, 13:11
Миколі Жеребову провели трансплантацію серця
Юному футболісту з Буковини лікарі успішно пересадили серце (фото)
14 квiтня, 09:53

Суспільство

Уряд запускає програму стажування для людей після 50
Уряд запускає програму стажування для людей після 50
Посадовець міграційної служби «не помітив» у декларації майно на 13 млн грн
Посадовець міграційної служби «не помітив» у декларації майно на 13 млн грн
На одного кандидата в батьки – 28 дітей: яка ситуація з усиновленням в Україні
На одного кандидата в батьки – 28 дітей: яка ситуація з усиновленням в Україні
На війні поліг ветеран АТО, викладач Університету Шевченка. Згадаймо Дениса Антіпова
На війні поліг ветеран АТО, викладач Університету Шевченка. Згадаймо Дениса Антіпова
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, як формувався «список 1000»
Обмін полоненими. Координаційний штаб пояснив, як формувався «список 1000»
11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua