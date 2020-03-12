У Великій Британії глядачам заборонили відвідувати футбол



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Але шоу має продовжуватись

Британський уряд прийняв рішення про те, що всі футбольні матчі на Туманному Альбіоні будуть проводитися при порожніх трибунах.

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Причина не у вчорашній поразці «Ліверпуля», а банально - через пандемію коронавірусу.

Без глядачів пройдуть як матчі Прем'єр-ліги, так і поєдинки нижчих дивізіонів (їх у Англії чимало).

При цьому трансляції будуть скасовані і в барах, щоб уникнути скупчення людей.

Всі фанати, які придбали квитки на поєдинки, зможуть подивитися їх вдома через стрімінгові сервіси. Сам сезон АПЛ скасовувати або відкладати не будуть. Поки що.

Нагадаємо, що в континтельній Європі, де ситуація з коронавірусом куди складніша, влада вживає значно радикальніших заходів - так, в Італії на місяць скасовані усі змагання.