  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Великій Британії хочуть заборонити рекламу букмекерів на формі клубів Прем'єр-ліги

    • Розсилка
    Клуб Андрія Ярмоленка також рекламує букмекерів - У Великій Британії хочуть заборонити рекламу букмекерів на формі клубів Прем'єр-ліги
    Клуб Андрія Ярмоленка також рекламує букмекерів

    Клуби Прем'єр-ліги не мають суттєво постраждати від заборони на рекламу букмекерських контор

    Спеціальний комітет Палати лордів парламенту Великобританії опублікував доповідь про зростання числа британців, які страждають лудоманією. Одна з рекомендацій, яку виробила влада - негайна заборона реклами букмекерів на ігровий і тренувальної формі клубів англійської Прем'єр-ліги.

    Крім того, комітет запропонував заборонити рекламу букмекерських контор на формі клубів Чемпіоншипа з 2023 року. До цього часу логотипи букмекерів повинні будуть зникнути з форми команд, які представляють усі ігрові види спорту у Великій Британії.

    Автори доповіді відзначили, що, на їхню думку, клуби Прем'єр-ліги не постраждають від заборони на рекламу букмекерських контор.

    Клубам з інших ліг і видів спорту пропонують дати три роки відстрочки, щоб знайти інші джерела фінансування і мінімізувати втрати.

    Велика Британія букмекери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ