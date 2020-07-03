У Великій Британії хочуть заборонити рекламу букмекерів на формі клубів Прем'єр-ліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клуб Андрія Ярмоленка також рекламує букмекерів

Клуби Прем'єр-ліги не мають суттєво постраждати від заборони на рекламу букмекерських контор

Спеціальний комітет Палати лордів парламенту Великобританії опублікував доповідь про зростання числа британців, які страждають лудоманією. Одна з рекомендацій, яку виробила влада - негайна заборона реклами букмекерів на ігровий і тренувальної формі клубів англійської Прем'єр-ліги.

Крім того, комітет запропонував заборонити рекламу букмекерських контор на формі клубів Чемпіоншипа з 2023 року. До цього часу логотипи букмекерів повинні будуть зникнути з форми команд, які представляють усі ігрові види спорту у Великій Британії.

Автори доповіді відзначили, що, на їхню думку, клуби Прем'єр-ліги не постраждають від заборони на рекламу букмекерських контор.

Клубам з інших ліг і видів спорту пропонують дати три роки відстрочки, щоб знайти інші джерела фінансування і мінімізувати втрати.