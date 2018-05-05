У WTA визначили найкращу тенісистку квітня
- Сьогодні, 11:29
-
Розсилка
Кароліна Плішкова. Фото: Getty Images
У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті
Чешка Кароліна Плішкова визнана кращою тенісисткою за підсумками квітня.
Про це повідомляє офіційний сайт WTA-туру.
На це звання претендували також представниця Іспанії Гарбінє Мугуруса і голландка Кікі Бертенс.
У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті (Німеччина).
Нагадаємо, що Марта Костюк брала участь в номінації «Прорив місяця».
Як відомо раніше, Світоліна, Цуренко та Костюк дізналися імена перших суперниць на престижному турнірі в Мадриді.