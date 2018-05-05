  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    У WTA визначили найкращу тенісистку квітня

    У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті
    Чешка Кароліна Плішкова визнана кращою тенісисткою за підсумками квітня. Про це повідомляє офіційний сайт WTA-туру. На це звання претендували також представниця Іспанії Гарбінє Мугуруса і голландка Кікі Бертенс. У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті (Німеччина). Нагадаємо, що Марта Костюк брала участь в номінації
    • Сьогодні, 11:29
    • Розсилка
    Кароліна Плішкова. Фото: Getty Images
    Кароліна Плішкова. Фото: Getty Images

    У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті

    Чешка Кароліна Плішкова визнана кращою тенісисткою за підсумками квітня.

    Про це повідомляє офіційний сайт WTA-туру.

    На це звання претендували також представниця Іспанії Гарбінє Мугуруса і голландка Кікі Бертенс.

    У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті (Німеччина).

    Нагадаємо, що Марта Костюк брала участь в номінації «Прорив місяця».

    Як відомо раніше, Світоліна, Цуренко та Костюк дізналися імена перших суперниць на престижному турнірі в Мадриді.

    теніс Гарбінє Мугуруса Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ