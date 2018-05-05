У WTA визначили найкращу тенісистку квітня

У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті

Чешка Кароліна Плішкова визнана кращою тенісисткою за підсумками квітня. Про це повідомляє офіційний сайт WTA-туру. На це звання претендували також представниця Іспанії Гарбінє Мугуруса і голландка Кікі Бертенс. У квітні 26-річна Плішкова стала переможницею турніру в Штутгарті (Німеччина). Нагадаємо, що Марта Костюк брала участь в номінації