Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування

27 серпня відбулися заключні матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначились усі учасники загального етапу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня в Монако і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Кошик 1

«ПСЖ»

«Реал»

«Манчестер Сіті»

«Баварія»

«Ліверпуль»

«Інтер»

«Челсі»

«Борусія» Дортмунд

«Барселона»

Кошик 2

«Арсенал»

«Байєр»

«Атлетіко»

«Бенфіка»

«Аталанта»

«Вільярреал»

«Ювентус»

«Айнтрахт» Франкфурт

«Брюгге»

Кошик 3

«Тоттенхем»

ПСВ

«Аякс»

«Наполі»

«Спортінг»

«Олімпіакос»

«Славія»

«Буде-Глімт»

«Марсель»

Кошик 4

«Копенгаген»

«Монако»

«Галатасарай»

«Юніон»

«Карабах»

«Атлетік»

«Ньюкасл»

«Пафос»

«Кайрат»

36 команд, що беруть участь у турнірі, розділені на чотири кошики відповідно до індивідуального рейтингу, при цьому чинний чемпіон отримає перший номер посіву в першому кошику. Починаючи з кошика 1 витягуватиметься одна куля, після чого автоматизоване програмне забезпечення, що вже використовувалося минулого року, випадково вибере відповідному клубу вісім суперників, враховуючи наступні принципи:

Дві команди з кожного кошика проведуть по одному домашньому та одному виїзному матчу проти команд з кожного кошика, призначених програмою.

Команди з однієї асоціації не зможуть зіграти між собою

Не більше двох суперників із однієї асоціації.

Та ж процедура повториться для всіх інших команд доти, доки не будуть визначені всі пари.

Повний календар Ліги чемпіонів з датами всіх матчів буде опубліковано не пізніше 30 серпня.

