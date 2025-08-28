Головна Спорт Новини
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня в Монако
Повний календар Ліги чемпіонів з датами всіх матчів буде опубліковано не пізніше 30 серпня

27 серпня відбулися заключні матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначились усі учасники загального етапу турніру. Про це повідомляє «Главком».

Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня в Монако і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Кошик 1

  • «ПСЖ»
  • «Реал»
  • «Манчестер Сіті»
  • «Баварія»
  • «Ліверпуль»
  • «Інтер»
  • «Челсі»
  • «Борусія» Дортмунд
  • «Барселона»

Кошик 2

  • «Арсенал»
  • «Байєр»
  • «Атлетіко»
  • «Бенфіка»
  • «Аталанта»
  • «Вільярреал»
  • «Ювентус»
  • «Айнтрахт» Франкфурт
  • «Брюгге»

Кошик 3

  • «Тоттенхем»
  • ПСВ
  • «Аякс»
  • «Наполі»
  • «Спортінг»
  • «Олімпіакос»
  • «Славія»
  • «Буде-Глімт»
  • «Марсель»

Кошик 4

  • «Копенгаген»
  • «Монако»
  • «Галатасарай»
  • «Юніон»
  • «Карабах»
  • «Атлетік»
  • «Ньюкасл»
  • «Пафос»
  • «Кайрат»

36 команд, що беруть участь у турнірі, розділені на чотири кошики відповідно до індивідуального рейтингу, при цьому чинний чемпіон отримає перший номер посіву в першому кошику. Починаючи з кошика 1 витягуватиметься одна куля, після чого автоматизоване програмне забезпечення, що вже використовувалося минулого року, випадково вибере відповідному клубу вісім суперників, враховуючи наступні принципи:

  • Дві команди з кожного кошика проведуть по одному домашньому та одному виїзному матчу проти команд з кожного кошика, призначених програмою.
  • Команди з однієї асоціації не зможуть зіграти між собою
  • Не більше двох суперників із однієї асоціації.

Та ж процедура повториться для всіх інших команд доти, доки не будуть визначені всі пари.

Повний календар Ліги чемпіонів з датами всіх матчів буде опубліковано не пізніше 30 серпня.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

