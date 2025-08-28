Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Повний календар Ліги чемпіонів з датами всіх матчів буде опубліковано не пізніше 30 серпня
27 серпня відбулися заключні матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначились усі учасники загального етапу турніру. Про це повідомляє «Главком».
Жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів відбудеться 28 серпня в Монако і розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Кошик 1
- «ПСЖ»
- «Реал»
- «Манчестер Сіті»
- «Баварія»
- «Ліверпуль»
- «Інтер»
- «Челсі»
- «Борусія» Дортмунд
- «Барселона»
Кошик 2
- «Арсенал»
- «Байєр»
- «Атлетіко»
- «Бенфіка»
- «Аталанта»
- «Вільярреал»
- «Ювентус»
- «Айнтрахт» Франкфурт
- «Брюгге»
Кошик 3
- «Тоттенхем»
- ПСВ
- «Аякс»
- «Наполі»
- «Спортінг»
- «Олімпіакос»
- «Славія»
- «Буде-Глімт»
- «Марсель»
Кошик 4
- «Копенгаген»
- «Монако»
- «Галатасарай»
- «Юніон»
- «Карабах»
- «Атлетік»
- «Ньюкасл»
- «Пафос»
- «Кайрат»
36 команд, що беруть участь у турнірі, розділені на чотири кошики відповідно до індивідуального рейтингу, при цьому чинний чемпіон отримає перший номер посіву в першому кошику. Починаючи з кошика 1 витягуватиметься одна куля, після чого автоматизоване програмне забезпечення, що вже використовувалося минулого року, випадково вибере відповідному клубу вісім суперників, враховуючи наступні принципи:
- Дві команди з кожного кошика проведуть по одному домашньому та одному виїзному матчу проти команд з кожного кошика, призначених програмою.
- Команди з однієї асоціації не зможуть зіграти між собою
- Не більше двох суперників із однієї асоціації.
Та ж процедура повториться для всіх інших команд доти, доки не будуть визначені всі пари.
Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).
