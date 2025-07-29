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«Динамо» – «Хамрун»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Динамо» – «Хамрун»: де дивитися гру-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
Гру «Динамо» – «Хамрун» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2

Поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» – «Хамрун» пройде на «Арені Люблін»

Сьогодні, 29 липня, київське «Динамо» продовжить єврокубковий сезон матчем проти мальтійського клубу «Хамрун». Про це повідомляє «Главком».

Цього сезону кияни розпочали свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Першу гру проти мальтійців «Динамо» завершило впевненою перемогою.

Ліга чемпіонів УЄФА, 2-й кваліфікаційний раунд, перший матч

«Хамрун Спартанс» – «Динамо» – 0:3 (0:1)

Голи: Ванат (13), Буяльський (76), Волошин (90+2).

Другий поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» – «Хамрун» пройде на «Арені Люблін». Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Динамо» – «Хамрун» у прямому ефірі транслюватиме телеканал 2+2.

У попередньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Хамрун» здолав «Жальгіріс» (Литва).

У першому матчі у Вільнюсі перемогу здобули господарі поля з рахунком 2:0. 

У матчі-відповіді мальтійці відіграли два мʼячі вже у першому таймі. На 35-й хвилині рахунок відкрив Саліу Тіуне, а на 41-й подвоїв Мбонг. 

У другому таймі команди голів не забивали, як і у екстра-таймі, тож доля путівки до наступного раунду вирішилася у серії післяматчевих пенальті. У серії, яка тривала аж по 14 ударів, перемогу здобула мальтійська команда з рахунком 11:10. 

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів

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