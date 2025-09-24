Головна Спорт Новини
Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Українка перемогла з результатом 75 м
фото: AIDA International

На Кіпрі стартувала світова першість AIDA

Катерина Садурська вдруге за місяць стає чемпіонкою світу з фридайвінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

На Кіпрі стартувала світова першість AIDA. Відкрили її змагання у зануренні з постійною вагою без ластів серед жінок.

Чемпіонкою світу у цій дисципліні, як і на чемпіонаті світу CMAS, що завершився минулого тижня, стала Катерина Садурська. Українка перемогла з результатом 75 м, розпочавши виступ з золотої нагороди.

Садурська у цій дисципліні також є чинною рекордсменкою світу.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

