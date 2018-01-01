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    Угорщина здобула перше золото Олімпіади-2018, вигравши командну естафету із шорт-треку

    Для цієї країни це взагалі перша нагорода у Пхьончхані
    Чоловіча збірна Угорщини із шорт-треку здобула для своєї країни першу медаль на Олімпійських іграх у Кореї. І відразу золоту. Угорці виграли чоловічу командну естафету із шорт-треку на дистанції 5000 метрів. Окрім того, вони оновили олімпійський рекорд, який кілька днів тому встановили господарі Олімпіади-2018. На другому місці у цій дисципліні
    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Для цієї країни це взагалі перша нагорода у Пхьончхані

    Чоловіча збірна Угорщини із шорт-треку здобула для своєї країни першу медаль на Олімпійських іграх у Кореї.

    І відразу золоту.

    Угорці виграли чоловічу командну естафету із шорт-треку на дистанції 5000 метрів.

    Окрім того, вони оновили олімпійський рекорд, який кілька днів тому встановили господарі Олімпіади-2018.

    На другому місці у цій дисципліні фінішувала команда Китаю, а на третьому – збірна Канади.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Шорт-трек

    Чоловіча команда естафета

    1. Угорщина – 6:31.971 (олімпійський рекорд)
    2. Китай – 6:32.035
    3. Канада – 6:32.282

    Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна фінішувала за межами топ-10.

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