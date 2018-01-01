Угорщина здобула перше золото Олімпіади-2018, вигравши командну естафету із шорт-треку

Для цієї країни це взагалі перша нагорода у Пхьончхані

Чоловіча збірна Угорщини із шорт-треку здобула для своєї країни першу медаль на Олімпійських іграх у Кореї. І відразу золоту. Угорці виграли чоловічу командну естафету із шорт-треку на дистанції 5000 метрів. Окрім того, вони оновили олімпійський рекорд, який кілька днів тому встановили господарі Олімпіади-2018. На другому місці у цій дисципліні