Угорщина здобула перше золото Олімпіади-2018, вигравши командну естафету із шорт-треку
- Сьогодні, 16:10
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Розсилка
Для цієї країни це взагалі перша нагорода у Пхьончхані
Чоловіча збірна Угорщини із шорт-треку здобула для своєї країни першу медаль на Олімпійських іграх у Кореї.
І відразу золоту.
Угорці виграли чоловічу командну естафету із шорт-треку на дистанції 5000 метрів.
Окрім того, вони оновили олімпійський рекорд, який кілька днів тому встановили господарі Олімпіади-2018.
На другому місці у цій дисципліні фінішувала команда Китаю, а на третьому – збірна Канади.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Шорт-трек
Чоловіча команда естафета
1. Угорщина – 6:31.971 (олімпійський рекорд)
2. Китай – 6:32.035
3. Канада – 6:32.282
Нагадаємо, збірна Білорусі виграла жіночу естафетну гонку Олімпіади-2018, Україна фінішувала за межами топ-10.
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