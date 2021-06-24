УЄФА під час Євро змінив футбольні правила для клубів

Відтепер правило голу на виїзді, яке давало перевагу, не діятиме

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про скасування правила виїзного гола в єврокубках.

Починаючи з наступного сезону-2021/2022, правило перестане діяти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, їх відбіркових циклах, а також в жіночих і юнацьких турнірах під егідою організації.

Правило виїзного гола враховує перевагу команди, що грає вдома. У разі нічийного рахунку в двоматчевому протистоянні переможцем визнається той колектив, який забив більше голів в гостях.

Раніше повідомлялося, що УЄФА планує змінити результативність на виїзді. За задумом, голи на виїзді враховувалися б тільки в основний час обох матчів. Якщо за підсумками двох зустрічей призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не мала б переваги виїзного гола.