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    УЄФА під час Євро змінив футбольні правила для клубів

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    УЄФА під час Євро змінив футбольні правила для клубів
    Фото з відкритих джерел

    Відтепер правило голу на виїзді, яке давало перевагу, не діятиме

    УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про скасування правила виїзного гола в єврокубках.

    Починаючи з наступного сезону-2021/2022, правило перестане діяти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, Лізі конференцій, їх відбіркових циклах, а також в жіночих і юнацьких турнірах під егідою організації.

    Правило виїзного гола враховує перевагу команди, що грає вдома. У разі нічийного рахунку в двоматчевому протистоянні переможцем визнається той колектив, який забив більше голів в гостях.

    Раніше повідомлялося, що УЄФА планує змінити результативність на виїзді. За задумом, голи на виїзді враховувалися б тільки в основний час обох матчів. Якщо за підсумками двох зустрічей призначено додатковий час, команда, яка грає в гостях, не мала б переваги виїзного гола.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    УЄФА під час Євро змінив футбольні правила для клубів