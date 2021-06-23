Зеленський жартівливо привітав збірну: «Досі розминались, а тепер покажете справжній футбол»

Президент країни подякував Фортуні за те, що вона повернула нашій збірній борг за Євро-2020

Володимир Зеленський привітав збірну України з виходом до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Він згадав момент, коли на Євро-2012 наша команда у матчі в Донецьку забила гол англійцям, а арбітр Кашшаї не побачив взяття воріт. Відтак ми поступилися і припинили боротьбу на груповому етапі.

«Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-оф!

Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено.

У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли.

Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!» – написав Зеленський у соцмережах.

Збірна України вийшла до 1/8 фіналу завдяки перемозі Швеції над Польщею з третього місця в групі.