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    Зеленський жартівливо привітав збірну: «Досі розминались, а тепер покажете справжній футбол»

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    Збірна України вперше зіграє в плей-оф Євро - Зеленський жартівливо привітав збірну: «Досі розминались, а тепер покажете справжній футбол»
    Збірна України вперше зіграє в плей-оф Євро
    Фото з відкритих джерел

    Президент країни подякував Фортуні за те, що вона повернула нашій збірній борг за Євро-2020

    Володимир Зеленський привітав збірну України з виходом до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Він згадав момент, коли на Євро-2012 наша команда у матчі в Донецьку забила гол англійцям, а арбітр Кашшаї не побачив взяття воріт. Відтак ми поступилися і припинили боротьбу на груповому етапі.

    «Уперше в історії збірна України з футболу долає груповий етап чемпіонату Європи та потрапляє до стадії плей-оф!

    Здається, футбольна фортуна повернула нам борг за всі рази, коли вона була до нас несправедливою. Згадати хоча б незарахований гол у ворота Англії на Євро-2012. Тож сьогодні ми проходимо далі не без частки везіння, але точно – заслужено.

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    У наших хлопців з’являється шанс довести, що весь цей час ми просто розминались. І я впевнений, що в 1/8 ви покажете свій справжній, крутий футбол, до якого всі ми звикли.

    Віримо у вас! Віримо в команду! Віримо в Україну!» – написав Зеленський у соцмережах.

    Збірна України вийшла до 1/8 фіналу завдяки перемозі Швеції над Польщею з третього місця в групі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Зеленський жартівливо привітав збірну: «Досі розминались, а тепер покажете справжній футбол»