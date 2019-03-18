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    УЄФА відкрив справу щодо Роналду через його непристойний жест після гри з «Атлетіко»

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    Кріштіану Роналду - УЄФА відкрив справу щодо Роналду через його непристойний жест після гри з «Атлетіко»
    Кріштіану Роналду
    Фото: Alberto Lingria/Reuters

    Роналду догрався?

    Нападаючий туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду може потрапити під санкції з боку УЄФА у зв'язку з поведінкою після закінчення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Атлетіко», який італійці виграли з рахунком 3:0.

    Як повідомляє прес-служба організації, щодо португальського футболіста було відкрито дисциплінарну справу. Підсумки розслідування будуть оголошені 21 березня.

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    Нагадаємо, Роналду після матчу з «Атлетіко» повторив жест головного тренера мадридців Дієго Сімеоне, який під час першої зустрічі після гола своєї команди схопився руками за область паху, а потім повернувся до трибун. За цей жест дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував аргентинського фахівця на €20 тисяч.

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