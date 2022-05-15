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    Україна – абсолютний лідер Дефлімпіади. Скільки вже медалей у нашій скарбничці

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    Найбільше у скарбничці української збірної золотих нагород

    Передостанній день Дефлімпіади був урожайним для української збірної

    Національна дефлімпійська збірна у передостанній, тринадцятий змагальний день здобула вісім високих нагород: п’ять золотих, дві срібні та одну бронзову. Про це повідомляє Національного комітету спорту інвалідів України.

    «Золото» в скарбничку української збірної принесли легкоатлети: Анастасія Сидоренко (біг на 800 м), Володимир Данильченко (потрійний стрибок) та Вікторія Кочмарик, Юлія Шаповал, Соломія Купріч, Крістіна Кіняйкіна у жіночій естафеті 4х400 метрів.

    Також медаль найвищої проби виграли Анатолій Червоненко у вільній боротьбі (до 86 кг) та чоловіча естафета зі спортивного орієнтування у виконанні Назара Левицького, Руслана Ніколаєнка та Олександра Санькіна.

    Срібні медалі завоювали Микита Латюк (вільна боротьба, до 92 кг), та легкоатлетка Руслана Муравська у стрибках у висоту.

    Бронзовим призером став Сергій Драган у вільній боротьбі (до 125 кг).

    У медальному заліку Дефлімпіади Україна йде абсолютним лідером 137 нагород - 61 золота, 38 срібних, та 38 бронзових.

    Як повідомлялося, українські баскетболісти стали чемпіонами Дефлімпіади-2022 – спортивних змагань для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

    Теги: спорт Україна Дефлімпійські ігри
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    Україна – абсолютний лідер Дефлімпіади. Скільки вже медалей у нашій скарбничці